CAMEROUN :: Kabakoo lance un laboratoire d’innovations pour des architectures régénératives au Sahel :: CAMEROON

Kabakoo Academies, la plateforme de formation de référence pour les jeunes Africains, annonce le lancement de la première édition de son laboratoire d'innovations dédié aux nouvelles formes d'architectures au Sahel. Le programme interdisciplinaire, intitulé « Construire demain au Sahel », est destiné aux architectes, aux maçons, aux plombiers, aux charpentiers et aux peintres. Il vise à accompagner une cohorte de 20 à 30 personnes à concevoir et à construire de nouvelles formes d’habitat en phase avec les écosystèmes locaux. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril 2023.

Kabakoo Academies a développé une approche innovante appelée highdigenous qui met en relation les participants avec des communautés locales et des experts du monde entier pour résoudre de manière collaborative les défis de l’habitat. Cette approche permettra aux participants de développer des compétences et un état d'esprit adaptés aux défis actuels de la région. Les participants seront accompagnés par des personnalités reconnues pour leur engagement en faveur des cultures constructives locales, telles que Mamadou Koné, architecte spécialisé dans les constructions en terre, Armelle Choplin, urbaniste et professeure à l'Université de Genève, et Salima Naji, architecte et anthropologue spécialisée dans les matériaux et techniques locales pour une architecture bioclimatique.

Les modules du programme comprennent « Banco, argile et architectures de terre », « Design Fiction et futurs spéculatifs du bâti au Sahel » ou encore « La XR au service des architectures régénératives ». Les participants développeront des cas d'usage spécifiques qui seront réalisés dans le cadre de chantiers-écoles lors de la deuxième phase du programme. La formation comprend également des réflexions collaboratives sur le statut social des matériaux locaux, les implications environnementales et sanitaires de l'architecture et l'exploration des futurs alternatifs des normes et pratiques architecturales au Sahel.

L'Afrique a le taux d’urbanisation le plus élevé au monde, et sept des dix pays les plus vulnérables au changement climatique sont en Afrique. Il est donc urgent de s'inspirer des formes locales de construction pour faire émerger une architecture régénérative, bienveillante avec les écosystèmes, confortable pour les populations et rentable pour les économies locales.

Le programme est une opportunité unique pour les futurs professionnels de l'architecture et de la construction de développer leurs compétences tout en contribuant à l’émergence d’architectures régénératives dans la région. Selon Mamadou Koné, architecte spécialisé dans les constructions en terre et restaurateur des bâtiments classés “Patrimoine Mondial” de Tombouctou et du pays Dogon, “ce programme initié par Kabakoo est un rêve devenu réalité”.

Les inscriptions pour le programme « Construire demain au Sahel » sont ouvertes jusqu'au 10 avril 2023. Les candidats et candidates intéressés peuvent postuler sur le site web de Kabakoo Academies: https://www.kabakoo.africa/regenerative-futures-in-the-sahel .

Le programme de Kabakoo Academies est une réponse aux défis actuels de l'urbanisation et du changement climatique en Afrique. Il vise à développer des solutions d'habitat durables et respectueuses de l'environnement en s'inspirant des connaissances locales et des technologies émergentes. La formation est une opportunité unique pour les professionnels de l'architecture et de la construction de développer leurs compétences et de contribuer à l'émergence d'architectures régénératives dans la région.

Le laboratoire d'innovations de Kabakoo est soutenu par des personnalités reconnues pour leur engagement en faveur des cultures constructives locales. Ces experts interviendront tout au long du programme pour partager leur savoir-faire et accompagner les participants dans leur projet. Ainsi, Armelle Choplin, urbaniste et professeure à l'Université de Genève, partagera sa vision de la ville africaine et les enjeux du ciment, Salima Naji, architecte et anthropologue, présentera des exemples d'architectures bioclimatiques et Madiana Hazoumé, ingénieure en génie civil spécialisée en efficacité énergétique du bâtiment, exposera les dernières technologies en matière d'énergie et de climatisation.

Le programme s'étale sur plusieurs mois et comprend plusieurs modules. Les participants commenceront par explorer les matériaux locaux et les techniques de construction traditionnelles pour concevoir des bâtiments en adéquation avec les écosystèmes locaux. Ils travailleront ensuite sur des projets spécifiques pour développer des compétences en design, en modélisation 3D et en réalité augmentée. Enfin, ils mettront en pratique leurs compétences lors de chantiers-écoles où ils construiront des bâtiments en utilisant les matériaux locaux et les technologies émergentes.

Le laboratoire d'innovations de Kabakoo est un exemple de la manière dont la formation peut contribuer à relever les défis de notre temps. En formant les professionnels du bâtiment à des pratiques respectueuses de l'environnement, Kabakoo participe à la transition écologique en Afrique et permet aux jeunes de contribuer activement à la construction de leur avenir. Comme l'a souligné Lassana Cissé, anthropologue et ancien directeur national du patrimoine au ministère de la Culture du Mali, « ce programme ressuscite en moi l'espoir qu'il y a encore des militants pour la cause des cultures constructives africaines ; et je suis impatient de contribuer aux ateliers ».