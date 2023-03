CAMEROUN :: Etant en fuite, le chauffeur de la voiture dans laquelle Martinez Zogo a été enlevé aux arrêts :: CAMEROON

Rebondissement dans l'affaire liée à l'assassinat de Martinez Zogo. Le maréchal des logis Godje, encore en service, chauffeur du véhicule qui a enlevé Martinez Zogo est en prison depuis le 7 mars dernier.

Selon des informations de sources judiciaires et rapportées à camer.be depuis le Cameroun, il s’est lui-même rendu auprès du Commissaire du gouvernement et a été illico presto inculpé pour filature, enlèvement et tortures.

Il faudra souligner que le Maréchal des logis GODJE OUMAROU fait partie de l'escadron de la mort qui a enlevé, torturé, sodomisé, supplicier et tuer le journaliste Martinez Zogo.

L’affaire Martinez Zogo est loin d’être terminée. Il est désormais important de suivre son évolution de près.