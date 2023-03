CAMEROUN :: Crise à l'Université de Ngaoundéré:Le ministre des Finances recadre le contrôleur financier :: CAMEROON

Le torchon brûle à l'Université de Ngaoundéré entre la rectrice, Prof. Florence Uphie CHINJE, et le contrôleur financier, NKILI ABESSOLO Joseph.

Le second, a signifié à la première, sa limite d'âge de départ à la retraite, avec un ton frisant le mépris, la haine et l'insubordination. La crise s'est enlisée avec la citation directe que la rectrice a servie au Sieur NKILI ABESSOLO, pour les faits de " dénonciation calomnieuse, diffamation et chantage".

Dans une demande d'explication qu'il lui adresse ce 06 mars 2023, Louis Paul Motaze attend la réponse dans les 48 heures.

Lisez plutôt l'intégralité de la demande d'explication parvenue à notre rédaction.