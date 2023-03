ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE : LE LEADER ARSENAL SE DÉPLACE CHEZ LE SEPTIÈME FULHAM :: UNITED KINGDOM

Ce dimanche 12 mars 2023, le leader de la PREMIER LEAGUE essayera encore de bien se comporter pour rester aux commandes ce championnat donc les contours sont de plus en plus fantastiques en termes de rivalité et pression. Une rencontre importante pour les deux clubs qui sont en lutte pour es meilleures places dans cette compétition. Le leader des Paris sportifs connait bien les contours de cette phase décisive qu’a pris le championnat anglais avec plus d’intensité, de sensations et d’émotions fortes. Pour les uns et les autres c’est le moment ou jamais pour les clubs ambitieux de se mettre en exergue comme vous le faites à travers Supergooal !

Comme on pouvait s’y attendre la rencontre FULHAM FC – ARSENAL FC sera la vitrine pour cette 27ème journée dans la lutte au titre avec la pression de ses poursuivants. Une rencontre où le club londonien est bien le grand favori au vue des performances exceptionnelles que ce dernier réalise à chaque sortie. Avec sa cote de 1.57, ARSENAL FC premier au classement avec 63 points devra tirer son épingle du jeu pour avoir le résultat et les trois points de la journée. Les hommes de MIKEL ARTETA sont en confiance et compte aller jusqu’au face à la concurrence qui se fait forte derrière. Un match à six points pour le leader qui a besoin de se mettre à l’abri quelques journées de la fin de cette compétition. Le groupe d’ARSENAL FC très soudé, et talentueux a les moyens pour faire face à toute adversité et trouver les solutions. C’est donc une autre occasion pour rester aux commandes du championnat en attendant voir le résultat des autres concurrents. Comme depuis leurs confrontations les GUNNERS en 18 matchs disputés face à son adversaire a remporté 11 victoires contre 2 et 5 matchs nuls, devra réitérer ce dimanche.

Attention cependant à FULHAM FC septième au classement avec sa cote de 5.29 et 39 points au compteur essayera de défendre son honneur face à un concurrent sérieux au titre. Malgré quelques difficultés rencontrées au début le club de FULHAM FC poursuit son bonhomme de chemin tranquillement sans trop de bruits et compte réaliser un bon résultat à domicile non seulement assurer sa position et son maintien mais aussi frapper un grand coup en faisant tomber le leader du championnat ce qui sera une très grande sensation lors de cette journée et permettra aux poursuivants de se rapprocher un peu plus et attendre le bon moment pour bondir.

