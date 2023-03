CAMEROUN :: Barrage Coupe du Monde Féminine 2023: Shanda Tonme interpelle le Président de la Fecafoot :: CAMEROON

A Monsieur Samuel ETO’O, Président de la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT)

DEMANDE D’INFORMATIONS SUR VOS DEMARCHES AUPRES DE LA FIFA RELATIVEMENT A L’ARBITRAGE BIAISEE DU MATCH CAMEROUN –PORTUGAL COMPTANT POUR LES ELIMINATOIRES DE LA PROCHAINE COUPE DU MONDE FEMININE

Monsieur le Président,

Le mercredi 22 février 2023, l’équipe nationale féminine de Football eu Cameroun, a été éliminée par l’équipe du Portugal, à l’issue de leur rencontre à élimination directe, pour la prochaine coupe du monde prévue du 20 juillet au 20 Août 2023 en Australie.

Selon divers témoignages de nos artistes du reste largement relayés par les médias à travers le monde et matérialisés par les images incontestables du match, notre brave équipe a été victime d’un arbitrage partial, biaisé et préjudiciable à dessein.

Aussi, il me plaît de solliciter votre rassurante autorité d’instance en vos pouvoirs, prérogatives, privilèges et distinctions, à l’effet de connaître quelles démarches vous avez entreprises, pour protester auprès de la Fédération internationale de Football (FIFA).

A ce propos je ne manque pas d’éveiller votre attention, sur la pratique de racisme en vigueur dans le sport mondial, particulièrement concernant les sports collectifs, chaque fois qu’une formation africaine affronte une formation européenne. En effet il est dorénavant établi et vous le savez mieux que quiconque au regard de votre riche et respectable expérience, que les européens préfèrent valoriser individuellement les Africains lorsque ces derniers évoluent en Europe, moins que les formations nationales de leur pays d’origine régulièrement et radicalement soumises à des subjectivismes, des discriminations ainsi que des combines de toute nature.

En tout état de cause, je vous recommande non seulement de diligenter une plainte dure et très ferme auprès de la FIFA, mais également de demander, ne serait-ce que pour le principe, que le match soit rejoué.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression empressée de ma sincère et fraternelle considération, à laquelle je ne manque pas d’associer mes encouragements alertes et surtout bienveillantes./.