MONDE ENTIER :: Découvrir à la machine à sous Tales of Silver Megaways :: WORLD

Cet article a pour but de vous présenter la machine à sous Tales of Silver Megaways du fameux développeur de jeux de casino iSoftBet. Cet opus débarque sur vos écrans sous la forme d’un bateau pirate. Alors, enfilez votre déguisement de pirate et partez à la conquête de l'île au Trésor.

Présentation de la machine à sous Tales of Silver Megaways

Tales of Silver Megaways est une machine à sous vidéo d'iSoftBet qui se joue sur 6 rouleaux. Elle propose entre 2 et 7 lignes à chaque tour. La mise minimum est de 0,2 et la mise maximum est de 20 suivant la monnaie que vous utilisez. Lorsqu’on joue avec le nombre maximum de lignes, cela offre 117649 façons de gagner. Comme l’ensemble des jeux qui utilisent la technologie Megaways, le jeu est très volatil. Le RTP est situé entre 96,11% et 96,86%.

Le jeu se déroule donc à bord d’un navire de pirate et sur une mer agitée. Peuplée de pirates et de trésors cachés, cette mer attire la convoitise. Pour mener votre mission a bien, voici les différentes fonctionnalités que vous allez chercher :

Les gains en cascade.

Les symboles Wild.

Le symbole Scatter.

Les symboles mystères.

Le Silver’s Max Megaways.

Les tours gratuits et achat de bonus.

Les caracteristiques de Tales of Silver Megaways Athens Megaways

Les symboles les moins rémunérateurs dans Tales of Silver sont 9, 10, J, Q, K et A. Décrocher une victoire contenant 6 d'entre eux paie entre 0,8x et 1,75x la mise. Les symboles les plus rémunérateurs sont les jumelles, la boussole et le pistolet. Ils attribuent entre 2x et 7,5x le pari pour une victoire 6-of-a-kind. Le symbole le mieux payé est Long John Silver lui-même, avec un perroquet sur son épaule et un pistolet à la main. Obtenir un gain avec 6 symboles paie 50x le pari. Le symbole Wild remplace tous les symboles sauf le Scatter et le symbole mystère.

Les gains en cascade

Chaque fois que vous gagnez, les symboles gagnants disparaissent et de nouveaux tombent d'en haut. Si vous parvenez à remporter un nouveau gain, les symboles impliqués disparaîtront à nouveau et laisseront la place à de nouveaux. Les gains en cascade se poursuivent tant que de nouveaux gains sont réalisés, et ils appartiennent tous au même tour.

Le Wild

Le Wild Symbol est un drapeau pirate avec le signe Jolly Roger. Il n'apparaît que sur le rouleau supérieur au-dessus des rouleaux 2 à 5, et il remplace tous les symboles sauf le Scatter.

Le symbole de dispersion

Le symbole Scatter est un crâne de mort avec un œil orange et un œil vert, portant un chapeau. Si 4 symboles Scatter apparaissent sur les rouleaux, cela déclenche 12 tours gratuits. De plus, chaque symbole supplémentaire donne droit à 5 tours supplémentaires jusqu'à un maximum de 27.

Le Symbole mystère

Le Symbole Mystère est une pièce d'or avec un navire qui peut apparaître n'importe où. Une fois que les symboles mystérieux ont atterri, ils se transforment tous en le même symbole.

Le Silver’s max Megaways

Chaque tour peut déclencher le modificateur Max Megaways, faisant apparaître les rouleaux sur le nombre maximum de lignes, et offrant au joueur 117649 combinaisons gagnantes.

Les Tours gratuits

Les tours gratuits commencent par un multiplicateur à 1x, qui est utilisé sur tous les gains pendant la fonctionnalité. Pour chaque gain en cascade, le multiplicateur augmentera de +1 et ne se réinitialisera pas entre les tours. Lorsque 3 ou 4 Scatter apparaissent pendant la fonctionnalité, cela peut attribuer 5 ou 10 tours supplémentaires. La fonctionnalité se termine lorsque le joueur n'a plus de tours.

Achat de bonus

Vous pouvez acheter un tour qui est garanti pour déclencher les tours gratuits pour 75X la mise.

La conclusion de notre rédaction

Nous avons pris un réel plaisir à écrire cette rubrique tant notre équipe a aimé l'atmosphère présentée par ce jeu. Et pourtant, ce n’est pas la machine à sous la plus inventive! En effet, le thème des pirates est récurrent dû à la chasse au Trésor. Le visuel peut parfois donner une impression de lassitude en ce qui concerne le genre. Mais grâce à la technologie Megaways, il se passe toujours quelque chose au niveau des gains. Effectivement, cela permet de rester toujours en haleine dans la partie. Le nombre de combinaisons gagnantes et le RTP élevé font que la partie est animée.