Football : Les clubs professionnels passent à la caisse

La Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT) a procédé au versement des deuxième et troisième tranches des subventions afin que les clubs qui menaçaient de faire grève, puissent continuer à disputer les championnats jusqu’à la fin de la saison en toute quiétude.

Ça sentait déjà le roussi ! Les clubs étaient au bord de l’implosion. N'ayant plus reçu l'autre partie des subventions depuis le début de la phase retour, plusieurs équipes du championnat de Première division ont été secoués par des crises internes et criaient à cor et à cri le paiement de leurs droits. C’est désormais chose faite.

Depuis quelques jours, la pression est tombée et les éclats de voix ne se font plus entendre. Pour mieux comprendre cette accalmie, il faut parcourir le communiqué de la Fédération camerounaise de football signé par son secrétaire général Blaise Djounang. « Le Comité d'urgence a décidé d'octroyer l'intégralité de la troisième tranche en avance à tous les clubs de notre championnat Élite one. S'agissant de la deuxième tranche, les justificatifs des retardataires relatifs à la première tranche ayant été déposés jeudi 2 mars 2023 au siège de la Fédération, les services compétents ont immédiatement procédé au paiement au paiement des clubs n'ayant pas encore reçu ladite deuxième tranche, non sans soumettre ces justificatifs aux vérifications d'usage », lit-on.

Dans un ton martial mais en bon patron, Samuel Eto'o, président de la FÉCAFOOT, rappelle aux présidents des clubs la nécessité de solder les dus des joueurs. « L'argent qu'on vous donne c'est pour payer les joueurs. Parce que quand vous les vendez, les joueurs ne touchent pas leur quote-part, c'est votre business. C'est comme un cheval de course, il faut bien l'entretenir, parce qu’il vous fait gagner des primes. Et dans ce cas, les joueurs vous rapportent beaucoup d'argent. Nous n'entrons pas dans votre gestion. Mais la nôtre, à la Fédération, celle du comité exécutif dont j'ai l'honneur de présider, Non, on justifie ! On justifie. Alors, au lieu de passer le temps dans les chaines de radios, dans les chaînes de télévision, de jouer les intéressants, prenez 30 minutes de votre temps, allez à la banque, récupérez le relevé bancaire, vous nous envoyez ça », argue-t-il.

Lenteur dans l'apurement des subventions

Dans une émission chez nos confrères de Radio Sport info, George Neba Shu, président de Rangers Fc de Bafut recadre Samuel Eto’o pour la lenteur dans l'apurement des subventions des clubs. « J'ai ma société, et c'est la fédération qui vient me dicter comment je paye mes employés ? Ça ne se fait pas. Il fixe le montant qu'il dit qu'il va payer, mais on attend l'argent, l'argent ne vient pas.

Mon club dépense 6 millions de salaire par mois pour les joueurs. J’ai reçu 4 millions de la fédération dans mon compte bancaire, alors que je paye les joueurs depuis plusieurs mois. Si la fédération n'a pas d'argent, qu’on nous dise de nous débrouiller. Je dépense des centaines de millions chaque année pour gérer mon club; la fédération a promis 23 millions, le championnat a débuté depuis plus de 5 mois, je n'ai reçu que 10 millions 300 mille au total jusqu'aujourd'hui. Je dépense 75 mille tous les jours pour les primes d'entraînements depuis Juillet. On dit qu'on va me donner 23 millions qui arrivent en compte-gouttes. On sait tous qu'il n'y a pas l'argent à la fédération, il doit vous dire la vérité. Si ce n'est pas le cas pourquoi on paye en compte-gouttes ? », S’interroge-t-il. A suivre !