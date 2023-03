CAMEROUN :: Travaux de la pénétrante Est Douala : C'est enfin reparti avec Magil :: CAMEROON

La nouvelle a sans doute égayé les cœurs des habitants de Douala la capitale économique du Cameroun.

Le 20 février dernier, Magil a annoncé avoir démarré les travaux de la pénétrante Est de cette ville portuaire. Et malgré les nombreuses difficultés qui ont retardé le démarrage de ce chantier, le groupe canadien réaffirme sa volonté de mener à bien ce projet stratégique pour le Cameroun.

De quoi rassurer les habitants de Douala, pour qui ce chantier d’infrastructure routière s’annonce comme un catalyseur de mobilité et de facilitation des déplacements urbains.

Sur le papier, la refonte de la Pénétrante Est apparaît comme une urgence vitale. Le projet aspire en effet à doter Douala d’« une voie de transit à double sens et de deux voies de desserte à 2 voies en mono sens de 9 km », selon les explications techniques fournies par Magil. Comme l’explique le site du ministère des Travaux publics (MINTP), sont également prévus dans le cadre de ce projet, l’aménagement de voies alternatives, « la construction de 3 passerelles piétonnes et 2 ouvrages d’art dont un passage inférieur à Yassa et un passage supérieur à Japoma, la réalisation de 5 giratoires ». En bref, une infrastructure routière plus moderne avec une chaussée plus large, plus confortable, mieux entretenue et la promesse de temps de trajets raccourcis. À terme, la Pénétrante Est reliera aussi l’aéroport international de Douala et ses 500 000 passagers annuels, et le stade de Japoma avec ses 50 000 places au cœur de la capitale. Mais si l’avancement du projet est scruté au Palais d’Etoudi à Yaoundé, c’est surtout parce que l’actuel axe routier, point de passage privilégié des transporteurs routiers en provenance ou à destination des pays frontaliers et des automobilistes venant des régions de l’Est, du Centre ou encore du Sud-est, est au bord de la saturation.

Un axe vital pour Douala et un défi technique pour Magil

Depuis le 20 février, MAG Sarl, sous-traitant du ministère des Travaux publics, a commencé les travaux de nettoyage et de débroussaillage de la zone, de réparation des ravines, de préparation des assises de remblai pour l’épaulement des caniveaux et la préfabrication des caniveaux. Si rien n’est encore définitivement fixé, la fin du chantier est estimée pour le mois de juillet 2024. À condition qu’aucun obstacle ne vienne en contrecarrer la bonne marche. Car depuis plus de trois ans, les difficultés s’amoncellent pour Magil qui doit jouer d'habileté entre les retards dans la mise en place du financement et le paiement des décomptes, mais également l’interférence du projet de Bus Rapid Transit de la Communauté urbaine de Douala, en projet depuis 2014 et officiellement engagé en novembre dernier.

D’autant que Magil doit faire face à un chantier qui apparaît d’ores et déjà comme un véritable casse-tête technique et organisationnel. Le constructeur canadien devra en effet faire avec une circulation maintenue pendant toute la durée du chantier et aura la lourde tâche de dégager les nombreux commerces, dépôts et aires de stationnement privés et improvisés qui se sont installés sur les zones dédiées aux travaux. De quoi ajouter encore quelques difficultés à un projet qui les accule.

Des retards de paiement qui ont retardé le démarrage des travaux

Retour aux sources. En 2019, le contrat unissant depuis août 2018 le groupement chinois WIETC/CRCC14 au gouvernement camerounais pour la réhabilitation de la pénétrante Est, est résilié. Entre autres causes évoquées ? Un chantier trop lent et une qualité des livraisons jugée trop faible. Un contexte hautement conflictuel dans lequel s’engouffre Magil, appelé à la rescousse à Douala pour reprendre en urgence — et achever — les travaux. À l’été 2019, Magil est sollicité par le MINTP, pour démarrer en urgence les voies alternatives à la Pénétrante Est. Par la suite, un contrat EPCM est signé entre Magil et l’État du Cameroun pour mener à son terme le projet de réhabilitation de la Pénétrante Est, ainsi que le second pont de la Dibamba. C’est là que les déconvenues s’enchaînent.

Depuis la sollicitation adressée par l’Etat du Cameroun à Magil, trois ans et demi auront été nécessaires pour que le chantier démarre. Pour des raisons financières d’abord. La finalisation de la convention de prêt pour le financement des travaux n’interviendra qu’en août 2021, soit deux ans après la mobilisation du groupe canadien par le MINTP et 18 mois après la signature du contrat, alors même qu’elle représente un préalable absolument nécessaire au commencement des travaux. Il faudra encore attendre le 18 janvier 2022, deux ans après la signature du contrat, pour voir Magil recevoir du MINTP le versement de l’avance de démarrage, qui permet de lancement effectif du chantier. À cette réalité s’est aussi ajoutée la difficulté à trouver des sous-traitants pour mener le chantier, malgré de nombreux appels d’offres lancés entre la fin de l’année 2020 et avril 2022. Ce n’est en effet, que fin août 2022 qu’un sous-traitant, à savoir l’entreprise MAG, répondant aux exigences du MINTP, est retenu. Si, pendant cette période, les travaux n’ont pas démarré, ils auraient cependant permis entre autres la réalisation d’études géotechniques. Si tout se passe sans heurts, il faudra donc attendre le deuxième semestre de 2024 pour voir les résultats et libérer enfin l’axe routier de l’est de Douala.