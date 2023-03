CAMEROUN :: Journée Internationale de la Femme 2023 à Yaoundé : Elle se déshabille et se balade tout nue :: CAMEROON

Un événement insolite a ravi la vedette à l'ensemble des manifestations liées à la 38 ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme ( JIF), célébrée ce mercredi 08 Mars 2023. Yaoundé la capitale politique du pays en a eu pour son compte.

Une jeune métisse à la beauté singulière, et dans son sens normal, a gâré son véhicule au lieu dit Entrée Simbock dans le

6ème arrondissement de Yaoundé, et ôté tous ses vêtements et chaussures, avant d'entreprendre une marche insoucieuse qui l'a conduite jusqu'au carrefour Jouvence. Un bon kilomètre, devant des passants stupéfiés, et des habitants qui étaient interloqués le long de l'itinéraire, depuis même le balcon de leurs maisons.

" He ! Papa God ! En plein 08 Mars ! C'est une métisse. Même les Blanches font ça ?", se demande une jeune femme depuis le balcon de son domicile, avant de reconnaître que la jeune métisse qui passe nue, et d'une beauté irréprochable. La jeune dame continue sa marche, sans se soucier des clameurs de la foule. " Tu es dans une secte satanique pour la richesse, et ce sont des conditions que le Diable t'a imposées. Tu es en train de les remplir. Mais sache que demain, ça va te rattraper", lui lancent presqu'en cœur, plusieurs passants.

Des conducteurs de moto-taxi proposent à l'exhibitionniste d'écourter son spectacle. Elle décline l'offre. Visiblement, elle tient à atteindre le Carrefour Jouvence ( Biyem-Assi). Après plusieurs hésitations, et une fois parvenue à ce qui était apparemment la fin de son parcours, elle consent à monter sur l'une des moto-taxi, sous les clameurs d'autres conducteurs qui l'a suivent. " Elle a bien préparé son coup. Elle n'est ni folle, ni déséquilibrée mentale. Il s'agit des humiliations imposées par des loges sataniques, pour rendre riche un adepte. La preuve, le conducteur de moto-taxi qui l'a transportée, était de connivence avec elle", explique un homme à l'élocution et à la culture générale respectables. Le conducteur de moto-taxi accélère, puis sème ses suiveurs pour fondre dans le quartier avec la métisse.

La parade de cette métisse ce 08 Mars 2023, a canalisé l'attention des internautes, au détriment de la grande parade des femmes au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé.