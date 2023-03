CAMEROUN :: Centenaire école Cebec de Babouantou:La coopération japonaise apporte de l’eau et une nouvelle clôt :: CAMEROON

Centenaire de l’école Cebec de Babouantou:La coopération japonaise apporte de l’eau et une nouvelle clôture

La somme 38 millions de francs Cfa a été déboursée pour la matérialisation des innovations en question.

Fondée en 1923, l’école de l’ex Communauté des églises baptistes et évangéliques du Cameroun (Cebec), aujourd’hui baptisée école Eec (église évangélique et du Cameroun), a 100 ans en 2023.

Ce 06 mars 2023, cette école a accueilli le premier conseiller de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun. Le Fo’o Kalieuk Mongoué, roi des Babouantou, village de feu Puis Njawé, fondateur du journal Le Messager, est aux anges ce mardi 07 mars 2023.

Ancien pensionnaire de l’école de la Communauté des églises baptistes et évangéliques(Cebec), il se réjouit de l’engagement du Japon pour la construction d’une nouvelle clôture pour cette écoule primaire et installation d’un forage à eau pour les ses élèves et les populations environnantes.

L’Ambassade du Japon à Yaoundé a fait construire un forage d’eau

Dans son intervention, il a tiré un coup de chapeau à l’Association pour le soutient à la scolarisation dans Babouantou encore appelée Keup Ndieu Nweni Pouantou. Car, c’est Grace à l’engagement de cette organisation que l’Ambassade du Japon à Yaoundé s’est décidée de participer aux projets d’adduction en eau potable et construction d’une clôture en faveur en faveur de l’école de l’église évangélique du Cameroun(Eec) à Babouantou.

La clôture en question s’étale sur 440 mètres linéaires. Elle est d’une hauteur de 1, 5 mètres. Dans la même foulée, l’Ambassade du Japon à Yaoundé a fait construire un forage d’eau surmonté d’un château de 5000 litres. En plus, 500 tables bancs ont été fournies grâce au soutien de la coopération japonaise.

Content de tous ses réalisations, Komo Isaïe Private, délégué régional de l’éducation de base à l’Ouest, en lieu et place du ministre de l’Education de base, le Pr Laurent Charles Etoundi Ngoua, a remercié l’empire du Japon pour ce soutien en faveur du Cameroun. Il a prescrit aux bénéficiaires d’en faire bon usage. ENJOH TEMBU Regina, sous-préfet de l’arrondissement de Bandja, a dit toute sa fierté. Et a sollicité que cet élan de générosité s’étende aux autres écoles de la commune de Bandja, représentée par son 1er adjoint au maire, Aristide Yepmo.

Le chef supérieur du groupement Babouantou, a abondé dans la même . Il a exprimé ses remerciements à l’endroit de la coopération japonaise en souhaitant que les autres établissements publics et privés de son groupement en bénéficient. Une mission que les membres de l’association pour le soutient à la scolarisation dans Babouantou encore appelée Keup Ndieu Nweni Pouantou, sous la houlette de leurs responsables dont M. Noundou (son Sg) entendent poursuivre afin qu’à travers une école chrétienne émerge pour une nouvelle génération d’élite apte à participer a développement pluriel de Babouantou.