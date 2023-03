MTN Cameroun : 23 ans. Trois chiffres : 12 millions, 5 millions, 2 millions… :: CAMEROON

L’entreprise de téléphonie mobile a célébré dans le faste les 23 ans de services rendus à ses abonnés du Cameroun. Avec, au compteur : 12 millions d’abonnés, 5 millions d’utilisateurs du compte mobile money et 2 millions d’utilisateurs de l’application Ayoba. Mtn tisse sa toile.



Mtn continue de tisser sa toile d’immersion dans le monde numérique. De fait, au sortir des fonts baptismaux il y a 23 ans, MTN Cameroun s’est mis dans les starting blocks d’une société Camerounaise en quête de son émergence. Et ce n’est pas par hasard si A la Direction Générale de Douala, la capitale économique et poumon de l’économie du pays, la galaxie jaune s’est exposée en grandeur nature au cours d’une conférence de presse. L’occasion était donnée pour la planète jaune de présenter ses mutations intervenues au cours des temps. Mtn est passé du simple son à d’autres produits dans un monde en proie aux mutations, il était temps ; épouser l’ère du temps.



Et tout l’armada a été déployé : celui des jours solennels/ Il y a d’abord les abonnés, les clients de MTN Cameroun qui sont la raison d’être de l’entreprise, au centre de toutes les préoccupations. Ils ont atteint le chiffre respectable de 12 millions d’abonnés gsm. L’annonce à été faite par Melvin Akam, Directeur des relations institutionnelles « 12 millions de Camerounais qui ont choisi MTN » Il faut préciser ici qu’il s’agit de 12 millions d’abonnes actifs ceux qui reçoivent et ceux qui émettent les appels du réseau Mtn. Ils sont disséminés dans les quatre coins du territoire national et se recrutent dans toutes les couches de la société. Le Directeur l’a d’ailleurs indiqué avec un zeste de triomphalisme « le réseau le plus étendu et le plus accessible » au service de tous.



Aussi, une population de 12 millions d’habitants, dans un univers tiré par un concurrence impitoyable, il faut la gérer pour s’adapter. Pour y parvenir, MTN Cameroun a mis les petits plats dans les grands. Pour le grand bonheur de cette population de 12 millions et de plus en plus grandissante, Ayoba a été mise à leur disposition. Il s’agit d’une application à valeur ajoutée qui leur facilite les communications sur la toile. Pour Riad Mezi, Directeur marketing, « Ayoba est une application gratuite qui bat WhatsApp » Elle offre des services numériques tels que : la musique, les jeux, le sport, la cuisine, les news… gratuitement. A l’occasion, Riad a invité les abonnés à « tester ayoba et profiter de toutes ses fonctionnalités » Déjà, sur le compteur, on enregistre 2 millions d’abonnes connectés à cette application.



L’inclusion financière de ses abonnés reste aussi une des préoccupations de MTN Cameroun. Pour davantage les mettre en confiance, le mobile money est là, dans sa nouvelle version revue et corrigée. Alain Nono, Directeur général de Mtn Mobile Money corporation a donné le chiffre « Nous avons atteint 5 millions d’abonnés ayant un compte Mobile Money Momo » un chiffre consolidé qui représente le quart des abonnés du reste de l’Afrique centrale. Le mérite revient aux abonnés Cameroun de MTN qui vont bénéficier durant un mois de « 50 pour cent de réduction sur les frais de transfert de fonds »