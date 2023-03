CAMEROUN :: Urgent, 08 mars 2023, Lady Ponce: "Je dis stop à l'escroquerie" (document officiel) :: CAMEROON

Message posté par l'artiste Lady Ponce sur sa page facebook à l'occasion du 8 mars :"Aujourd'hui j'ai eu droit à deux tenues du 08 mars cousues par David Fanaged je ne les publierai pas par respect non seulement pour les femmes qui n'ont pas pu avoir la tenue du 08 mars, mais également pour la femme de Martinez zogo à qui on a ôté la joie de fêter ce 08 mars. Ne l'oublions pas, le meurtre de son époux n'est toujours pas élucidé.



Chers tous c'est honteux de mettre cette tenue à 10 000 f. Je suis choquée parce qu'on semble oublier la valeur du smic au Cameroun. Qu'est ce qui peut nous pousser à vendre un tissu symbolique à 10.000f, sans aucune considération pour la misère de la femme rurale.

Ce tissu aurait dû coûter 3 500 f au maximum, par respect pour ceux qui n'ont pas de moyens. Trop c'est trop. Vous avez assez profité des pauvres. Si le pagne du 08 mars de l'année prochaine n'est pas à 3 500f ne l'achetez pas et je commencerai le boycott sur ma page 4 mois en avance. Ce tissu est juste quelque chose de symbolique il n'a rien à voir avec les slogans et le but de cette journée dédiée à la femme entreprenante.

Si nous avons l'habitude d'acheter ce tissu c'est juste en raison de nos traditions africaines. Je dis stop à l'escroquerie."