CAMEROUN :: Dana White parle de Francis Ngannou et de son offre de 9 Millions de Dollars par combat avec l'UFC :: CAMEROON

Dans une interview sur son compte Twitter, Dana White dérangé du départ de Francis Ngannou de l'UFC Parle de l'offre juteuse qui était proposée à Francis.

« Nous avons négocié avec lui pendant plus de deux ans. Nous avons offert à Francis un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l’histoire de l’organisation (9 Millions de Dollars part combat), et il a refusé la proposition. Si vous ne voulez pas être ici, vous n’êtes pas obligés d’être ici. Je pense que Francis est dans une situation où il ne veut pas prendre trop de risques. Il sent qu’il est dans une bonne position où il pourrait combattre des adversaires moins importants et gagner plus d’argent. Nous allons donc le laisser faire. Nous allons le libérer de son contrat. Il peut aller où il veut et faire ce qu’il veut. Voilà où nous en sommes. »

Dana White est l'actuel président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), une organisation de combat libre basée aux États-Unis. L’UFC est une organisation de MMA, un sport de combat mélangeant plusieurs sports de combats dans l’octogone



Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Batié, au Cameroun, est un pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes (MMA). Arrivé en 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, il s'impose à six reprises avant la limite de temps sans ne jamais être défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à Stipe Miocic en janvier 2018 et son premier revers à l'UFC.

Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporter cette ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entrainement, il remporte face à Ciryl Gane, il quitte l'organisation en janvier 2023 sûrement pour d'autres aventures plus intéressantes.