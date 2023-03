CAMEROUN :: Vous voulez enseigner dans les universités d'Etat? Voici comment s'y prendre :: CAMEROON

Cent cinquante (150) postes d'enseignants sont ouverts dans les trois Universités d'Etat nouvellement créées à Bertoua, Ebolowa et Garoua

Cela au titre de l'exercice budgétaire 2023 selon le communiqué de Séraphin Fouda le président de la Commission Centrale de Supervision dudit recrutement.

Les candidats doivent être de nationalité camerounaise, âgées au plus de 45 ans révolus au premier octobre 2023 et titulaires du Doctorat ou du PhD.

Lesdits postes sont répartis ainsi qu'il suit:

Université de Bertoua : 45 postes

Université d'Ebolowa : 45 postes

Université de Garoua: 45 postes

Quota de régulation académique : 15 postes

Cette opération se déroule sous la coordination du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Les Recteurs d'universités procèderont, chacun en ce qui le concerne, à l'ouverture des postes par appel à candidature dans les différentes filières concernées, après approbation par le Comité technique et haute sanction de la Commission Centrale de Supervision.

Chaque candidat déposera son dossier dans l'une des trois (03) Universités de son choix, au plus tard le 26 mai 2023, délai de rigueur.

Les Camerounais résidant à l'étranger déposeront leurs dossiers dans les Missions diplomatiques et les Postes consulaires, au plus tard le 19 mai 2023, délai de rigueur.

Le dossier de candidature complet devra comporter les pièces suivantes :

1. Une demande timbrée datant de moins de trois (03) mois, adressée au Chef de l'institution universitaire choisie;

2. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois mois;

3. Un curriculum vitae détaillé et signé;

4. Les photocopies certifiées conformes de tous les diplômes obtenus à partir du Baccalauréat ou du GCE Advanced Level ;

5. Un exemplaire de la thèse de Doctorat ou du PhD ;

6. Les copies des articles ou des tirés à part des éventuelles publications, le cas échéant;

7. Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois;

8. Quatre photos d'identité 4 x 4 (en couleur) ;

9. Une photocopie de la Carte Nationale d'Identité en cours de validité;

10. Un extrait du bulletin n? 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

11. Une attestation de service en qualité d'enseignant permanent dans l'Université d'origine, dûment signée par une autorité compétente, pour les candidats aux grades de Chargé de Cours, Maître de Conférences et Professeur ;

12. Un certificat de nationalité et/ou, s'agissant des candidats de la diaspora, les photocopies du passeport et du permis de séjour certifiées par les services consulaires camerounais ;

13. Une attestation de présence effective dûment signée par une autorité compétente (exclusivement pour les candidats des filières médicales et biomédicales) ;

14. Une autorisation préalable du Ministre utilisateur ou du Chef de l'administration d'attache (exclusivement pour les candidats des filières médicales et biomédicales) ;

15. (?)

16. Une copie de la Carte Nationale d'Invalidité (pour les personnes handicapées) ;

17. Un engagement sur l'honneur portant sur : (i) l'authenticité des pièces présentées, (ii) la disponibilité effective du candidat et, s'agissant des candidats résidant à l'étranger, (iii) l'inexistence de toute situation pouvant donner lieu à une double situation salariale.

Le processus de recrutement quiva durer près de 7 concerne les postes d'Assistants, de de Chargés de Cours, de Maître de Conférences et de Professeur. Il se terminera le 1er Octobre 2023 par la mise en service de candidats définitivement retenus par les universités concernés.

