ROYAUME-UNI :: TOURNOI DES SIX NATIONS : LE XV DE FRANCE EN DÉPLACEMENT A TWICKENHAM POUR UN DERNIER DÉFI :: UNITED KINGDOM

Ce samedi 11 mars les fans et amoureux de la balle ovale suivront attentivement la rencontre de la 4ème journée du TOURNOI DES SIX NATIONS opposant deux nations qui se connaissent et qui ont besoin de se rassurer afin de redorer leur image. Un match à enjeu car en cas de bon résultat de l'un ou l'autre l'espoir de remporter cette autre édition restera palpable. C'est aussi un grand challenge pour les deux nations de montrer encore leur savoir-faire dans cette compétition.

C’est donc un face à face époustouflant qu’il faudra vivre et apprécier le duel. ANGLETTERRE – FRANCE c’est cette affiche qui vous intéresse et qui marquera les esprits des uns et des autres. Le XV de France quatrième au classement avec sa cote de 1.71 après deux victoires face à l’Italie et l’Ecosse et une défaite contre l’Irlande semblent avoir retrouvé sa confiance pour repartir de plus belle dans ce tournoi d’où son statut de favori de ce duel. Tenant du titre les BLEUS de France qui n’ont jamais gagné à TWICKENHAM devront trouver la bonne stratégie pour mettre les anglais en doute à six mois de la coupe du monde de rugby. Un grand challenge pour les coéquipiers d’Alain DUPONT de réécrire l’histoire de ce face à face et surtout déjouer les pronostics qui ne sont pas en faveurs de la France à TWICKENHAM depuis plus de 100 ans aujourd’hui. Le staff technique qui s’attend à une rencontre difficile devra user de stratagèmes pour trouver la bonne solution et mettre les anglais la tête sous l’eau dans leur propre installation.

L’ANGLETERRE actuel troisième au classement avec sa cote de 2.28 qui compte aussi 10 points que son adversaire sera redoutable face aux français et essayera de sauver sa tête à domicile et attendre la suite de la compétition. Devant de milliers de supporters qui viendront vivre ce duel fratricide, les anglais devront se montrer à la hauteur des attentes de son public pour répondre présent face à l’adversité. Rencontre cruciale avant le choc face à l’Irlande, la capitale anglaise vibrera de au rythme d’un choc au sommet. Le XV anglais qui compte rectifier le tir en profitant des blessures de certains piliers de la France de remettre la France en doute et de faire perdurer l’hégémonie du rugby anglais à Londres où la dernière victoire des français remonte à 2OO5. Les anglais qui joueront avec un collectif soudé, engagé, déterminé et surtout disposé à réaliser un véritable exploit pour obtenir une victoire précieuse à domicile.

