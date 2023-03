CAMEROUN :: Littérature : Le diadème d'or de René Joly Assako Assako à la Femme :: CAMEROON

L'auteur de cette œuvre littéraire, Professeur des universités, n'est pas qu'un géographe de classe internationale. Vice-recteur à l'université d'État de Douala, René Joly ASSAKO ASSAKO sait aussi être très sensible et reconnaissant à la Femme, pour la vie qu'elle donne, la douceur, la bienveillance, le mystère et la magie qu'elle incarne. Aussi est-ce par hasard qu'en cette 38 ème édition de la Journée Internationale des droits de la Femme, cet écrivain et intellectuel prolixe, a-t-il sorti sa plume, pour faire une fleur à la Femme ? Question orale.

"ANGÔ'ÔLONG" est le résultat des démangeaisons qui portent, transportent et déportent René Joly ASSAKO ASSAKO, pour être aussi vascillant face à la joie et au bonheur que l procure la Femme à l'humanité entière. Nous y sommes donc :

" Sagesse et pensée du peuple Ékang à travers les contes, les proverbes et les citations". Ingrédients d'une œuvre littéraire préfacée par Jacques FAME NDONGO. ANGÔ'ÔLONG , collection Lettres camerounaises, L'Harmattan Cameroun.

Lisons René Joly ASSAKO ASSAKO, pour une meilleure aperception de ses intentions. L'écrivain trouve tout simplement la Femme si belle, si magnifique, magique et mystérieuse. Un hommage vivant et sans affectation pour la gent féminine.