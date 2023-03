CAMEROUN :: Assassinat Martinez Zogo:Paul BIYA nomme un juge d'instruction militaire du même grade que Danwe. :: CAMEROON

Le président de la République, Paul BIYA, a, ce 06 mars 2023, procédé à la nomination du vice-président et du juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé. Aínsi, le lieutenant- colonel SIKATI II KAMWO Florent Aimé, est nommé vice-président, et juge d'instruction, "cumulativement avec ses fonctions de vice-président".

L'acte du chef de l'État est en rapport avec le procès relatif à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Le chef de chaîne d'Amplitude FM avait été kidnappé le 17 janvier, puis retrouvé mort cinq jours plus tard, et en état de décomposition. Lors des enquêtes, le lieutenant- colonel Justin Danwé a été reconnu comme chef du commando ayant rempli l'odieuse besogne. Avec son rang, et selon le code de justice militaire, il ne peut être jugé que par un militaire ayant au moins son grade, et avec plus d'ancienneté. Toute chose qui explique donc le décret présidentiel annoncé en titre de notre article.