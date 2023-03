CAMEROUN :: DÉDICACE À TOUTES LES FEMMES :: CAMEROON

C'est lorsque je pense à ma mère que je comprends le rôle de la femme dans la société

Certaines personnes pensent que le 08 mars est si banale et pourtant c'est une journée de remise en question pour certaines femmes qui, dans la société jouent un rôle efficace pour le devenir d'une famille.

Et si on parlait de cet être qui même dans la douleur aime plus fort

Elle sait donner sans rien attendre en retour

Souvent outrée au fond de sa dignité mais elle sourit pour donner espoir autour d'elle.

La femme est sacrée car tout le monde lui doit quelque chose. Grand ou petit, elle nous a porté neuf mois durant. Nous sommes restés avec une partie de son cordon ombilical.

Cette créature aux multiples talents ne se plaint jamais

Elle sait être une tombe pour couvrir les imperfections de ceux qu'elle aime

Jamais une femme ne manque d'amour à donner. Elle peut être une sœur, une mère, une épouse, une compagne voir une relation fugace mais oui la femme garde ce qui lui est propre.

Il n'est donc pas rare de voir leurs alter-ego porter mains sur leur pauvre corps qui attendent des caresses et câlins

Voir des fils insulter et saboter leurs mamans, il arrive de vivre des scènes misérables entre épouses et leurs belles familles. La femme est un être sans comparaison vu qu'elle meurt parfois en donnant vie.

Il ne me reste qu'une chose à dire aux femmes : Travaillons pour marquer le monde et donnons l'amour à ceux que nos cœurs ont choisis.

Bonne fête à toutes les femmes du monde