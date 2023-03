Très souvent, je n’ai pas eu l'envie de parler des faits sociaux, mais quand les affaires comme celles-ci prennent déjà une certaine ampleur, il vaut mieux tirer la sonnette d’alarme avant que les délinquants ne passent à l’action forte. Il s’agit bien de parler des microbes, leurs menaces se font sentir et débordent déjà les frontières, plongeant les populations dans une sorte d’inquiétude constante. Quand les microbes s’accroissent, la maladie se contamine, le corps ne tient plus. c'est ce qui est entrain de se passer à Bafia, ville jadis glorifiée à cause de ses brillants enfants qui d'elle à travers le monde.

Les faits remontent à trois mois déjà, à douala. Une gigantesque machine appelée les microbes ont fait parler d’eux. Cassant, ligotant, volant, blessant avec une cruauté sans limite ceux qu’ils rencontraient sur leur passage. Les microbes se sont imposés comme des maîtres de tout lieu qu’ils avaient conquis par les agressions. Dans aucun endroit du Cameroun, le gangstérisme ne s’était affiché de façon aussi horrifiante.



Un drame nouveau et curieux, qui prend des proportions de plus en plus alarmant dans un contexte de trouble psychologique. Les pouvoirs publics ont-ils vu l’ampleur des risques que cause ces malfrats d’un autre genre ? Je n’ai aucune réponse. Toujours est-il qu’un arrêté du gouverneur mobilisa ses troupes et le calme revint à douala.

Mais au Cameroun les gens ne sont pas inventifs, ils ne connaissent qu’imiter, au moment où douala est sous contrôle, la ville de Bafia prend la relève, en quelques jours les jeunes armés de machettes, de couteaux, de marteaux ont attaqué les automobilistes en partance pour l’ouest du Cameroun ou ceux des véhicules stationnés momentanément.



Les cinq derniers jours ont été particulièrement douloureux. Les microbes, versions Bafia ont fait vivre un véritable enfer dans la ville défiant les forces de sécurité publique. Jusqu’à présent, il n’a pas été formellement instruit les dispositions légales pour renforcer les contrôles afin de réduire ce gang à l’impuissance. Les services de sécurités habitués au calme de la ville ne savent à quel saint se vouer pour les démanteler. Images ville de Bafia https://o-trim.co/bvx

Les microbes ont une technique : toute nouvelle voiture est repérée par l’un membre du groupe positionné quelque part dans la ville, un message à tous les membres et ceux-ci se dirigent vers le coin indiqué ; armé de couteau, de cisailles, des lames, ces gamins sans états d’âme, se déversent sur les usagers de la route comme des abeilles en les dépouillant par une fraction de seconde. Avant de partir ils te cisaillent en te prévenant de ne pas te mettre à leur poursuite.

Parallèlement, lorsqu’ils ont opéré dans le centre-ville, les attaques et les affrontements se poursuivent dans les quartiers de Ngodon, Ndengue ET Lablé. D’ autres poches de tension sont créées, notamment sur la route de Dounekeng.

Le chauffeur est invité à faire descendre sa pare-brise, s’il refuse les bandits la cassent.

C’est chaque jour qu’on dénombre des plaintes, mais les autorités ferment leurs yeux et font semblant d’ignorer ce qui s’y passent. C’est la stupeur ; on savait que Bafia était une ville agitée, mais pas avec les bandits, les quelques rares dépressions qu’on a eues dans cette ville, étaient des accidents de circulation graves qui ont fait écho. C’est avec consternation qu’on apprend qu’on ne peut plus sortir après 19heures.

On enregistre déjà de nombreuses personnes poignardées ; on sait qu’au Cameroun, les services n’anticipent jamais, quand ils n’ont pas encore un corps sous la main, il n’agissent pas, comme on dit en criminologie, c’est encore le chiffre gris, on attend le chiffre noir pour monter sur les créneaux et après, ce sont les innocents qui vont en pâtir quand les véritables microbes seront dissimulés dans les sangs coagulés de leur victime ou dans les lointaines forêts tropicales. Le cas des 9 de Bepanda en dit long, cette étrange passivité des pouvoirs publics rappelle bien ces choses.

Les forces de sécurité sont perdues.

Pour neutraliser un brigand à Bafia, il faut se réveiller de bonheur heure ; parce que ces gars savent courir, lorsqu’on poursuit un microbe de Bafia, il faut éviter qu’il ne fasse un virage au détour d’une maison, sinon tu ne le verras plus jamais son ombre. Un proverbe de cette région dit que pour épouser une fille de la ville, il faut voler sa belle-mère une chose à laquelle elle tient. Ceci montre à quel point les affaires de vol est un patrimoine artistique dans la contrée. Les premiers grands bandits du Cameroun sont d’origine Bafia, Amara, Kiyack, formés à l’école d’Essono, Jean Bankalo, Nyem Nyem, la plupart ont été abattu sur le champ de vol. C’étaient des spécimens de brigands qui ont permis de développer les moyens de défense performants dans notre pays. Ces noms ont sévi dans tout le Cameroun, c’étaient des vrais professionnels, des Don Juan criminels, ils étaient nés pour voler, comme certains qui étaient nés pour la poésie. Ils n’avaient pas faim, ils ne manquaient pas du travail, ils volaient par snobisme. Ceux-ci lisaient même des romans policiers, par exemple Tex-willer. Vidéo de la ville de Bafia https://o-trim.co/vbx

Cette bande armée agit comme s’ils avaient un programme d’exécution. Les forces de sécurité dépourvues de matériels adéquats sont désormais interpellées pour assurer la protection des vies et des biens de la population, de protéger les vies et les biens. La sécurité est un droit basique, nécessaire pour l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. si on laisse les microbes prospérés dans les milieux comme ceux-là, on verra un jour dans un meeting ou un marché se faire encerclé par ces bandits d’un autre genre.



Pour l’instant, il est difficile d’avoir un bilan exact de ces assauts sporadiques. Cependant, au moins une dizaine de personnes ont été blessées en une semaine, beaucoup de biens matériels et argent volés.

Bientôt, ne soyons pas surpris de voir les bandes armées débarquer dans les grandes entreprises ou dans l’administration. D’ailleurs les propriétaires des champs constatent de petits larcins dans les champs où les régimes de plantain, de manioc, de patates, de maïs, sont coupés ou déterrés par des inconnus.