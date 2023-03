FRANCE :: Les femmes africaines comme patrimoine intemporel de l'humanité Par Signe Cathy K

Il n’est pas question ici, de faire un bilan des actes posés par la femme ; mais il s'agit tout simplement, de rappeler que l’histoire n’est pas uniquement une affaire d’hommes, mais bien aussi de la femme qui a toujours accompagné l’homme tout au long de son existence.

Toute ma vie, j’ai vu le bonheur d’être née femme. J’ai la chance de pouvoir vivre cette passion, car être une femme est une passion. Cette posture est la première victoire, c’est pourquoi la femme est un être qui stimule. Contrairement à certains auteurs qui me reviennent en esprit et qui voyaient dans leur existence la vie des femmes comme une suite d’obstacles, je m’inscris en faux pour dire que je vois la femme comme un destin. Elle est au début de tout. Elle sera certainement au rendez-vous final. Forcément, sa vie inspire, premièrement parce qu’elle transmet la vie, la nourrit, puis la préserve. Elle est capable de tout, rien qu’avec son corps. C’est pourquoi elle est une source de création.

Devenir femme avec tous les atouts qu’elle possède, est le programme de toute une vie ; il ne faut pas de grandes choses pour faire des plus merveilleuses. Ce sont parfois les petites choses qui marquent nos semblables, parce que les petites choses ont aussi plus d’impacts que nous ne le pensions dans nos vies.

Une chose est évidente, pour chaque femme, le chemin est long, les obstacles sont nombreux. Mais ce ne sont pas les obstacles qui empêchent la femme de se mettre debout, elle a surmonté autant d’obstacles dans son cheminement que l’homme qu’elle suit depuis l’aube des temps. Pour ma part, le chemin a été long pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui, mais je suis fière du chemin parcouru et heureuse de me sentir à l’aise vis-à-vis de mon filon, de mon office, de ma silhouette, mais aussi de ma vocation de femme. C’est une sinécure féministe.

Vidéo femme modèle du Cameroun https://o-trim.co/fwm

La femme est un être très ancien.

Lorsqu’on lit l’histoire de l’humanité, on a l’impression que les femmes sont contemporaines, dans les façades qui marquent les visages historiques, c’est aux grands hommes que la patrie courbe bas la tête ; alors qu’en tout temps, la femme est restée au cœur du mouvement humain. On les a vues guerrières et qui ont défendu les terres et les trônes pendant la colonisation. Par exemple les amazones au Dahomey, ou encore Cléopâtre, ou Nsinga en Angola pour ce qui est des Africaines. Aujourd’hui elles sont piliers dans la politique, dans les affaires, elles s’affirment dans la littérature, la peinture et toute formes d’art existant. Elles vont dans l’espace, sous les océans, et dans les forêts les plus denses et impénétrables du monde. Elles y pénètrent pour découvrir les trésors cachés. Les femmes, aidées par leur appréhension et leur combat sont prêtes à tout ; elles sont courageuses, ambitieuses et chaque jour laisse des traces positives de leur passage dans un domaine

Elles sont pleines de vertus : la générosité, le travail, la solidarité, elles sont toujours poussées en avant, et visent toujours plus haut.



Pour ma part, j’ai eu l’habitude depuis 20 ans de me lever chaque matin avec l’envie de réussir une carrière, mais aussi et avant tout ma vie et celle de ma famille. Ma vie, c’est le présent, le passé est passé, demain viendra, je me contente d’ici et maintenant. C’est aussi un objectif, remplir bien mon temps en journée. J’ai une foi infinie en la vie, je sais d’aventure que quand on est déterminé, on peut y arriver. J’ai des aiguillons, je suis convaincue, en faisant face à des obstacles, on renforce ses performances. Je suis moi-même ma propre passion même si je sais qu’il n’est pas évident d’être une femme. Les femmes me comprennent.



La vie est faite de défis à relever et je les aime, les défis. J’en ai gagné certains et je m’en lance de nouveaux et j’essaie de me donner les moyens de les réussir. D’abord par le sens du travail bien fait. ensuite par une sorte d'endurance et de patience. Les heures consacrées, je ne les évalue pas.



C’est une grande joie de vivre ses réussites et les partager autour de nous pour en faire un exemple. Mon travail m’a permis de m’intégrer de nouvelles perspectives, de faire de belles rencontres, et d’en apprendre sur moi-même. Mon secret, c’est le calme, l’observation, et l’organisation. Bien évidemment, autour de moi, je fais des rencontres formidables, riches en connaissances.

Je suis mon intuition et mon cœur ; ce sont mes premiers guides, ils ne me trompent le plus souvent pas. Je tiens compte aussi de mon instinct, c’est une faculté maîtresse chez moi. Je l’ai depuis ma tendre enfance. Je choisis par instinct. Bien évidemment, j’ai des modèles qui m’ont inspiré, elles sont nombreuses, je peux citer ma grande sœur qui à ce jour remplace valablement ma mère.

J’ai une grande admiration pour Tony Morrison qui est une femme incroyable, éveillée, luisante, avec une grande force de caractère. Elle a toujours cru en elle. Son histoire est une belle leçon de vie. J’ai pour autre modèle, Denise Epoté que je regarde depuis ma tendre enfance, voir sa vidéo. https://o-trim.co/dcj

Quand j’étais jeune collégienne, j’avais dans mes albums sa photo, elle y est toujours. Elle m’a toujours fait rêver. C’est pour moi un modèle. Je regarde toutes les actualités qui la concernent.



J’aime les femmes qui viennent de loin, celles qui se lancent sur des chemins serpentés avec courage et affrontent les difficultés, elles sont nombreuses dans différents domaines de la vie active, dans les villes comme dans les campagnes.

Article similaire sur les femmes https://o-trim.co/tmh