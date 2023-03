CAMEROUN :: LES DÉTENUS DE LA PRISON PRINCIPALE DE YAOUNDÉ MENACENT DE FAIRE UN SOULÈVEMENT :: CAMEROON

Depuis l'arrivée de Amougou Belinga et Eko Eko à la prison principale de Yaoundé samedi dernier, l'ambiance dans ce pénitencier n'est plus la même. Les détenus menacent de se révolter pour se plaindre du traitement particulier et atypique que bénéficient ces deux nouveaux détenus par rapport à eux.

En effet, selon nos informateurs, Amougou Belinga et Eko Eko reçoivent des visites directement dans leur cellules contrairement aux autres prisonniers qui le font dans la cours principale comme l'a exigé le régisseur. Il est d'ailleurs interdit aux visiteurs d'avoir accès aux cellules ou aux quartiers de la prison. Toutes les visites doivent se faire dans la cour sans exception. Mais, ces deux prévenus transgressent ces règles. Il nous a par exemple été confié que lorsque Mélissa Amougou arrive dans cette maison d'arrêt elle est immédiatement conduite dans le local de son mari. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé aujourd'hui lorsqu'elle est allée lui donner le repas en matinée. Notre source précise que à la suite de Mélissa, Sarah Itambi, la deuxième épouse du Zomloa des Zomloa et un certain Kaptue Tagni ( un ancien détenu cité dans des affaires de détournement de deniers publics et proche de Amougou Belinga), sont également venus lui rendre visite.

Outre ces affaires de visites, il nous a également été révélé que Amougou Belinga et Eko Eko sont traités comme des rois, surtout Amougou Belinga, avec des faveurs que d'autres détenus n'ont pas. « Ces gens sont en vacance. Ils ne ressentent rien des conditions carcérales. Ils marchent dans leur cour avec leurs téléphones alors que le téléphone est interdit aux prisonniers. Je peux te garantir que dans moins d'un mois ces gens irons chaque nuit dormir dans leurs maison pour revenir ici seulement le matin. », Nous souffle une autre source.

C'est donc tout ceci qui a provoqué le courroux des autres détenus qui réclament un traitement égalitaire pour tous, sinon eux-mêmes iront dans leurs cellules avec les épouses et visiteurs.

Il est important d'indiquer que la plus part des détenus de la prison principale de Yaoundé sont les éléments de Boko Haram, les ambazoniens parmi lesquels Ayuk Tabe etc. Il se murmure qu'à l'arrivée de Amougou Belinga et Eko Eko dans ce lieu de détention samedi dernier, les autorités de la prison voulaient les loger au quartier 3 (l'unique quartier Vip) où se trouve Achille Zogo Andela (l'oncle de Martinez Zogo), Ayuk Tabe et autres. Mais certains prisonniers ont juré d'en découdre avec eux si à jamais ils partageaient le même espace. C'est dans ce même quartier 3 que Martinez Zogo habitait lors de son séjour carcéral.

Contacté par nos soins, un responsable à la prison principale de Yaoundé dément. Ledit responsable nous fait savoir que personne n'a de visite dans les cellules et que le régisseur a formellement interdit cela. Par contre, il nous affirme que le Délégué régional de l'administration pénitentiaire s'est rendu à l'infirmerie de la prison principale de Yaoundé ce lundi pour faire une visite médicale d'incarcération à Amougou Belinga et Eko Eko et a requis pendant cela la présence de Mélissa Amougou on ne sait pour quelle fin.

Pour information, une autre source rapporte que en attendant la fin des travaux dans leur cellule, Amougou Belinga et Eko Eko utilisent les chambres réservées habituellement aux gardiens de prison en détention. Lesquelles chambres sont situées juste en face de l'infirmerie. Leur cellule en plein travaux est une salle située hors des quartiers (1,2 et 3) et de la cour où les prisonniers sont détenus. La salle en question qui se trouve juste à côté de l'infirmerie servait par le passé de lieu de culte. Elle a été subdivisée en trois locaux. Ils vont la cohabiter avec le commissaire divisionnaire Didier Afana Manga, en prison pour corruption.