Sénat, une priorité pour le Cameroun ? Caisse de résonance, chambre budgétivore, institution inutile :: CAMEROON

Prévu dans la Constitution camerounaise de 1996, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes et les régions. Il a pour mission, comme l’Assemblée nationale, d’adopter les lois, d’apporter des amendements ou de rejeter des textes soumis à son examen.

Dans un système bicaméral où le parlement est constitué d’un Sénat et d’une assemblée nationale, le sénat est considéré comme la chambre haute, l’assemblée nationale étant la chambre basse.

L’enveloppe allouée au Sénat dans la loi des finances pour l’exercice 2021 s’élève à 16 milliards de francs CFA. Elle est affectée à la gouvernance et à l’appui institutionnel du Sénat et l’objectif visé, selon la loi, est d’ « assurer la mise en œuvre optimale des programmes du Sénat ». Le budget du Sénat, pour cet exercice 2023, qui correspond à une année au cours de laquelle sont prévues des élections sénatoriales, est en hausse par rapport à celui de l’exercice précédent. Le budget du Sénat, pour l’exercice 2022, était en effet de 15 ,162 milliards de FCFA. Le même que pendant les deux exercices précédents, à savoir 2021 et 2020.

Théoriquement, le rôle du sénateur est fondamental dans une démocratie. Mais dans les faits et au regard de son efficacité, au Cameroun, le Sénat est sujet à caution.

Depuis l'instauration du Sénat, le Cameroun, cette institution n'a jamais eu d'impact tant sur la sphère législative que dans le contrôle de l’action gouvernementale.

En plus, le Sénat tel que mis en place au Cameroun n'a pas lieu d'être, étant donné l'état actuel du processus de décentralisation, celui-ci ne saurait en l'absence de l'objet à représenter accomplir véritablement son rôle de représentant de Collectivités Territoriales Décentralisées à savoir les régions.

Plus encore, les Camerounais avaient beaucoup d’attentes quant à l’accélération du processus de décentralisation entamé depuis 1996. Pour le Camerounais lambda, rien n’a réellement évolué.

Hormis la question de gestion de la vacance du pouvoir au sommet de l’Etat (laquelle question peut être transférée par des dispositions légales à l’assemblée nationale), le Sénat ne sert strictement à rien pour un pays tel que le Cameroun

Disons-le donc tout net et soyons également réaliste : Dans le contexte qui est aujourd’hui le nôtre, on est en droit de se demander à quoi peut bien servir cette institution. Oui, quelle valeur ajoutée, cette deuxième Chambre a apporté à notre "démocratie" ?

Le Sénat au Cameroun n'est qu'une caisse à résonance et institution budgétivore.

Il a été créé pour récompenser et de "caser" des amis politiques. C'est une institution fantôme crééé pour faire plaisir aux occidentaux. Le grand perdant c’est le peuple. Il est encore un garage à récycler un personnel politique laissé au rancart

Le Sénat coûte à l’Etat environ 16 milliards de FCFA ( Chiffres , Audit FMI 2021) par an. Son caractère budgétivore est pointé du doigt. De nombreux secteurs sociaux méritent mieux de bénéficier de cette manne de 16 milliards de FCFA.

De 2013 à ce jour, le Cameroun a dépensé près de 100 milliards de Franc CFA pour faire fonctionner le Sénat.

A l’heure où le Cameroun est hyper endetté, où les populations manquent d’eau et d’électricité, où les populations meurent encore de choléra,où les routes n'ont plus que de nom, la République ne devrait-elle pas commencer par montrer l’exemple dans l’exécution de « la rigueur » en évitant des dépenses inutiles ?