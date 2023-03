CAMEROUN :: Buéa: Le maire appelle les automobilistes à la prudence :: CAMEROON

C’est à la suite d'un accident de voiture qui a fait trois blessés graves et des dommages matériels ce jour.

Le maire de Buea est très impliqué dans la sécurité routière. Ce lundi, 6 mars, trois conducteurs sont aux soins médicaux dans les établissements hospitaliers de la ville de Buea, après une collision frontale survenue ce lundi 6 mars 2023. L'accident survenu très tôt dans la journée autour du bureau du synode, une zone située le long du tronçon de route reliant le rond-point de la police centrale et la ville de Buea a été causé par des excès de vitesse et des dépassements injustifiés. Le maire de Buea, maître David Mafany Namange, s'est immédiatement précipité sur les lieux, au regard de la circulation interrompue pendant au moins deux heures durant le long de la route. Accompagné des forces de l'ordre, le maire a saisi l'occasion pour exhorter les automobilistes qui circulent sur la route, de conduire avec prudence et vigilance.

Les trois véhicules impliqués dans l'accident ont été dégagés des lieux et la circulation a été rétablie.

L'accident de ce matin est l'un des nombreux accidents enregistrés notamment les lundis autour de Buéa. La raison principale de ces nombreux accidents a été imputée à la crise anglophone qui dure déjà six ans, avec la désobéissance civile des villes fantômes observée tous les lundis qui rend les routes libres.