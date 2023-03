CAMEROUN :: 08 mars: Les grands pas de Kareyce Fotso dans le cinéma :: CAMEROON

Kareyce Fotso connaît une carrière international bien remplie dans le monde musical depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'artiste camerounaise fait ses grands pas dans le cinéma plutôt avec succès.

Illustration: sa participation dans la série "LES SECRETS DE L’AMOUR" créée en 2021 par Benjamin Eyega. Cette comédie dramatique est diffusée sur la chaîne de télévision internationale TV5 MONDE, canal 36 sur le bouquet canal Sat dès à 19h30.

Côté palmarès la série "LES SECRETS DE L’AMOUR" a été : Laurier francophone du Sud (Lauriers de l'audiovisuel 2023), sélection officielle (Vues d'Afrique 2021, Fespaco 2021, Écrans noirs 2021, Cannes 2021). Pour sa Saison 1, la série comporte 70 épisodes.

Les secrets de l'amour

Episode 59 : vers l'achèvement

Dans cet épidoce, Kareyce Fotso y joue le rôle de Kenza Diengdam. Fatiguée par l'addicition de son époux Fred à l'alcool, Kenza demande le divorce. La fin de son union est envisgé comme une thérapie, une charge en moins pour celle qui est la véritable chef de ménage.

Fred rappelait d'ailleurs récemment à sa bouteille de bière que "Tu es ma meilleure petite. Sans toi ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue". De quoi faire saigner le coeur de Kenza (épide 49, Le soutien des proches).

La réplique de Kenza qui souhaite voir grandir sa fille dans un contexte serein est digne de responsabilité: se séparer d'un mari alcoolique n'est pas une fatalité. Elle est généreuse et ambitieuse : "J'ai toujours tout fait dans mon foyer. Je prends soin de Wendy. Je paie la maison. C'est moi qui paie l'eau et en plus de ça, je dois prendre soin de Fred. Ca me fera une charge en moins. De qoui mieux m'occuper de ma fille." Une belle leçon de vie pour toutes ces femmes en souffrance qui fêtent difficilement la journée internale de la femme ce 8 mars à cause des relations toxiques imposées par des maris alcooliques et parfois violents.