CAMEROUN :: Chronique: Vous avez dit… Je vais en ville … Welcome ! :: CAMEROON

Ils ont essayé de freiner l’exode rural, décourager les campagnards mais rien à faire : je vais en ville !

Quelle ville donc ? Celle qui ne l’est que parce que c’est le nom qu’on lui donne ou bien !

La ville ! Oui, elle est bondée de voitures, d’immeubles géants, de supermarchés européens aussi, de banques mondiales, d’hôtels de toute classe, de bar-restaurants trop high, de discothèques comme à Hollywood , de lieux de loisirs sans limite et du bitume de qualité... !

La ville ! Oui, ce milieu géographique et social où on rencontre des gens tellement beaux, bien habillés, bien coiffés, qui font du sport avec des tennis de 100 mille aux pieds, qui casquent dans les lounges et… draguent à tout - va !

La ville ! Oui, ce berceau de l’incivisme, de l’insolence, de l’intolérance. Ici, chacun est quelqu’un. Une ville aux mœurs déplorables, embrigadée de banditisme de tout genre, non sans oublier le trafic d’influence et la corruption à outrance !

La ville ! Oui, celle qui est éclairée par des jeux de lumières, où l’adduction en eau potable se fait au compte goutte, où la fraude énergétique met en danger des vies, où les agents des structures concernées sont les principaux dealers avec les populations, où des poteaux électriques défectueux peuvent passer plusieurs jour au sol pour mieux pourrir… !

La ville ! Oui…est-ce celle qui croupie dans l’ insalubrité, l’occupation anarchique et sauvage des emprises de la route avec l’onction des autorités qui leur prélèvent des taxes pour leur présence ? Une ville dont les espaces verts sont cédés au plus offrant, les terre - pleins occupés sans inquiétude, une ville désormais sans trottoir où piétons et automobiles se partagent la chaussée !

La ville ! Oui, celle dans laquelle la prostitution masculine a pris le dessus sur celle des femmes, où on retrouve les élèves en uniforme avec leurs enseignants au bar le matin, où les enfants de 13 ans sont admis dans les caves à vins et boîtes de nuit, où les vieillards sont friands des jeunes filles et garçons !

Ça vous dit toujours de venir en ville ? Surtout ne vous découragez pas ! La ville est magnifique !

La ville ! Oui… ici débits de boissons et églises se disputent les records quantitatifs, la pollution sonore est légale puisque tous passent au guichet pour dépôt ! Qui oserait alors les fermer ? Les scellés sont purement fantaisistes … ce ne sont que des invitations !!

La ville ! Oui… ici les bars côtoient les établissements scolaires, les « rues de la joie » disséminées partout, les zones industrielles sont archi habitées peu importe les risques !

La ville ! C’est aussi des visites inopinées des autorités dans les lieux d’ambiance à 3h du matin vêtues de leur tenue d’apparat pour disent elles : rappeler l’heure de fermeture, lequel message trouve toute sa compréhension au bureau le matin… les contrevenants passant tour à tour devant le chef… enveloppe en main !

La ville ! C’est… aussi le lieu où les plus nantis déversent le contenu de leurs tuyaux d’évacuation chez les autres… qu’allez-vous faire ! C’est l’ami de toutes les autorités de la ville.

La ville ? Faut y être !!

Votre projet tient toujours j’espère ? Sentez-vous déjà en ville.

Et… Bienvenue en ville !!