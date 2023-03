CAMEROUN :: La Liga : Yaoundé Savoure le derby de Madrid :: CAMEROON

À la faveur du concept LaLiga Hilton expérience, les Yaoudéens ont vécu une expérience différente du El derby.

Le derby de Madrid est l'une des rencontres les plus attendues de l'année en La Liga. Le match qui oppose les deux clubs phares de la capitale espagnole est un véritable rendez-vous pour les afficionados.

C'est donc soucieux d'étendre sa culture et de partager des valeurs que la Liga via son bureau Afrique centrale a décidé en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Cameroun et l'hôtel Hilton de mettre sur pieds La Liga Hilton expérience.

Comme son nom l'indique, c'est une expérience unique qui permet à certains fans de laLiga de vivre des rencontres phares du championnat espagnol dans les murs de l'hôtel Hilton.

Le samedi 25 février était donc jour de Derby de Madrid. Pour la première édition de la Liga Hilton expérience, le bar Panoramique l'hôtel Hilton de Yaoundé avec sa vue imprenable sur la ville de Yaoundé s'est transformé le temps de cette journée en tribune Vip du stade Santiago Bernabéu de Madrid ( stade où se jouait le 230è Derby de Madrid).

Colchoneros (supporters de l'atletico de Madrid) et Merengue (supporters du Real Madrid) ont pris d'assaut cette terrasse pour vivre l'expérience unique que leur offrait le Hilton hôtel. Durant les 90 minutes qu'ont duré cette rencontre, ils ont vibré au rythme de chaque action mais surtout des buts même si ceux ci sont arrivés tard dans la rencontre.

Pour meubler la soirée, des jeux ont été organisés pour permettre aux supporters du Real Madrid et de l'Atletico de Madrid de rentrer avec des lots estampillés LaLiga. «Je suis supportrice du Real Madrid, je suis venu regarder le match et prendre du bon temps et maintenant je rentre avec un maillot de mon club de cœur. Je félicite laLiga et l'hôtel Hilton pour cette initiative et j'espère quil y'en aura d'autres», lâche Maëva, heureuse gagnante du jeu du pronostic.

Il faut dire qu'à en croire Trésor Penku, le délégué de LaLiga pour l'Afrique centrale, LaLiga Hilton expérience qui en est a sa première édition va pour une première année couvrir quatre rencontre phares du championnat espagnol. Après le derby de Madrid, ce sera autour du classico le 19 mars , puis du choc Atletico Madrid vs Barcelone et enfin du Derby de Séville entre le Betis Seville et le FC Séville.

Avec tous ces rendez-vous, l'hôtel Hilton de Yaoundé va littéralement se transformer en quartier général des fans de LaLiga au Cameroun.