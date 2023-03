CAMEROUN :: Action sociale : Miss Orangina chez les tout-petits de l'école publique de Bonandoumbe :: CAMEROON

La reine de beauté est allée dans cette école dans le cadre de ses activités caritatives.

La couronne de Miss Orangina n'est définitivement pas qu'une partie de plaisir. Dans le cadre de ses activités caritatives, Takouo Temfack Lorie a décidé de faire un tour du côté de l'école publique de Bonandoumbe. Une école historique située en plein cœur de Bonapriso, Douala, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Entre bâtiment vétustes, effectifs très réduit et vulnérabilité aux intempéries, l'école publique de Bonandoumbe est véritablement sinistrée. C'est l'une des raisons qui ont poussé la Miss Orangina à y faire un tour, pour elle de distribuer aux élèves de cette école, des cahiers de dessins et des boissons gazeuses. « Bien avant que je ne sois Miss , j'ai toujours considéré le mois de février comme le mois des enfants. A cet effet, j'ai pris l'habitude de me rendre dans des écoles pour y mener des actions caritatives. Aujourd'hui, je mets à contribution ma posture de Miss pour perpétuer cette tradition», avoue la jeune reine de beauté.

Elle poursuit en disant : « Avec le soutien de l'entreprise Boissons du Cameroun et de Kouaba Agency de Marylène Owona (qui a conçu les livrets de coloriage) j'ai pu remettre gratuitement aux élèves de l'école publique de bonandoumbe des présents».

L'école de Bonadoumbe était très courrue autrefois. Ses effectifs étaient constitués des enfants des autorités de la ville ( maires , conseillers municipaux, députés...etc) . Les classes étaient même surchargées. Les élèves y venaient de tous les milieux sociaux. Aujourd’hui, l’école n’a que 200 enfants et est presque en état de décrépitude. La visite de Miss Orangina est aussi non seulement l’occasion de lancer un appel aux anciens élèves, mais aussi un plaidoyer pour de meilleures écoles maternelles et primaires.

« Nous espérons que la venue de Miss Orangina va ramener un peu de lumière à notre école car il faut le dire , les besoins sont énormes. Les enseignants manquent de bureaux et chaque pluie est un véritable calvaire pour l'école», ajoute Banga Olivier le directeur de l'école.