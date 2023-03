CAMEROUN :: Élections sénatoriales : Mamy Nyanga (Françoise Puene) veut œuvrer pour la justice sociale :: CAMEROON

Elle s'appelle Françoise PUENE, mais est plus connue sous le pseudonyme de Mamy NYANGA. Femme d'affaires camerounaise, multimilliardaire, elle fait partie des femmes les plus fortunées du Cameroun en particulier, et des personnes les plus fortunées du pays en général. Elle a gagné sa notoriété par deux déterminants: promotrice du très prestigieux groupe Hôtel Franco, par sa luxueuse, fine, élégante et raffinée beauté aux traits masculins.

Françoise PUENE est candidate du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), aux élections sénatoriales du dimanche 12 mars 2023, pour la circonscription de la région de l'Ouest. On peut déjà l'appeler Madame la Sénatrice : le parti au pouvoir va remporter les élections, avec à son avantage, la trop grande majorité du corps électoral.

Devenue sénatrice, Françoise PUENE place son magistère sous le signe de la lutte pour la justice sociale. " Je ne parle pas de la justice judiciaire. Je parle de la justice sociale, c'est-à-dire plaider pour une égalité de chance pour tous. Il y a beaucoup de délaissés dans notre société. Je me battrai pour que ces gens qui ne sont pas dans les réseaux et les parrainages, aient la chance de réussir, et aient une place au soleil. Sinon, que vont-ils devenir dans un Cameroun où tout devient réseautage, comptage et parrainage ? ", clame- t-elle d'un air grave.

Et d'ajouter : " Le président de la République, Son Excellence Paul BIYA, dans son discours à la Nation le 31 décembre, nous a invités à l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Et pour cela, chacun doit bien travailler à son niveau. Cela dit, en tant que Sénatrice, mon combat sera pour la justice sociale, parce que je vis au cœur des préoccupations de ces populations qui n'ont pas de parrains, et ne sont pas dans les réseaux. Je connais les problèmes de la petite " bayam sellam" ( commerçante de fruits et de vivres dans les marchés camerounais), je sais ce qu'elle endure au quotidien". Pour plusieurs observateurs de la scène politique camerounaise, Françoise PUENE a le profil idéal pour porter le combat de la justice sociale : son immense fortune qui la met largement à l'abri de tout besoin ou pression de ne pas recevoir quelque faveur de qui que ce soit, lui donne les coudées franches pour la mission. " Mamy NYANGA est un esprit anticonformiste. Un peu rebelle ou têtue, elle est tenace, et répond fort bien au profil de ces compatriotes à forte personnalité dont le Chef de l'État a parlé dans son discours, pour l'aider à travailler à un Cameroun prospère. Mamy NYANGA entre dans le sénat avec l'avantage d'être un esprit libre qui dira ce qu'elle voudra, sans aucune peur de ne pas recevoir une faveur, grâce à son immense fortune", fait savoir un politologue qui reconnaît que toutes ces raisons auraient pu militer pour que sa liste soit recalée aux sénatoriales de 2020. " Généralement, les gens ne sont pas prêts à accepter des personnes indépendantes, tant du point de vue financier que celui des idées. On aime les gens qu'on tient, et qu'on peut contrôler. Or, le problème ici est qu'il est impossible de tenir Mamy NYANGA : elle est très riche, elle est un esprit libre. Je pense que le président national du RDPC, Paul BIYA, a personnellement validé son investiture. Sans lui, je ne pense pas qu'un homme aurait accepté d'investir une rebelle."

Sans risque de nous tromper, il est clair et évident qu'au soir du 12 mars 2023, Françoise PUENE sera élue Sénatrice RDPC pour la région de l'Ouest. Et bon vent dans son combat pour la justice sociale, du haut même de Chambre haute du parlement camerounais !