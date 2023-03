ITALIE :: FINALE DE L’EUROPA LEAGUE, L'AS ROMA REÇOIT LA JUVENTUS TURIN :: ITALY

Le 25 mars prochain le football italien à travers la 25ème journée de SERIE A connaitra une belle affiche entre deux clubs emblématiques de ce championnat et qui connaissent quelques déboires cette saison. Un match que le leader des paris sportifs vous conseille de prendre en compte et qui s’annonce très disputé sur le terrain qu’en dehors. Un face à face très attendu par les deux clubs qui ont l’habitude de se donner les coups et de gratifier les supporters d’un spectacle le plus émouvant avec des sensations à la hauteur des attentes comme celles que Supergooal vous offre au quotidien.

Le face-à-face AS ROMA – JUVENTUS TURIN est donc le match qui vous êtes offertes sur un plateau doré pour vivre encore une rencontre plaisante du CALCIO italien comme il sait souvent se présenter. Ce 36ème match sera à coup sûr très intéressant même si la domination de la vieille Dame est sans équivoque avec 20 victoires contre 8 victoires pour l’AS ROMA et 7 matchs nuls. Mais pour de derby le club romain a les faveurs des pronostics pour l’emporter. Avec sa cote de 2.37, l’AS ROMA cinquième au classement avec un match en retard devra prendre le dessus si l’on s’en tient au lieu de la rencontre qui sourit d’habitude aux poulains de JOSE MOURHINO qui essaie bon an mal an à se frayer un chemin dans cette compétition où le leader imprime un rythme soutenu. Pour cette énième journée, l’AS ROMA voudrait bien en profiter pour mettre à distance un autre concurrent aux meilleures places et surtout pour la Ligue des Champions compétitions de prestige pour chaque club. Un bon résultat à domicile sera la bienvenue pour le moral des joueurs et la confiance au sein de cette tanière.

Attention cependant à à la JUVENTUS TURIN huitième au classement avec un match en moins aussi qui continue à refaire son retard depuis le retrait de 15 points au club. Pour cette rencontre, la vieille Dame avec sa cote de 3.09 compte jouer à fond car l’objectif n’est pas encore été atteint à savoir occuper les meilleures places au classement en cas de la perte du titre qui semble tendre les bras à Naples. La formation de Turin est en plein rebondissement pour ne pas vivre une saison blanche et chaque match compte beaucoup pour arriver à retrouver la place qui a toujours été la sienne ces dernières saisons. Un bon résultat sur le terrain de son vis-à-vis sera important pour revenir à hauteur des autres concurrents et ouvrira les portes d’un probable retour dans le top 5 des meilleurs clubs de cette saison.

