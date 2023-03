CAMEROUN :: Le mystère demeure dans l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo :: CAMEROON

Qui a tué Martinez Zogo et qui en est le commanditaire? Ce sont les questions que l’opinion continue de se poser plus de 40 jours après la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo, le chef de chaîne Amplitude FM.

C’est que ces dernières 24 heures le dossier a suffisamment évolué.

Très tôt ce matin Justin Danwe et au moins 20 éléments de la Direction générale de la Recherche extérieur ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. L’officier supérieur de l’armée et ses éléments sont inculpés pour filature, enlèvement et torture. Jean Pierre Amougou, le PDG du Groupe l’Anecdote a également été placé sous mandat de dépôt au Secrétariat d’Etat à Défense.

Le milliardaire Ekang est inculpé pour Complicité de torture par aide, selon le communiqué signé la division de la communication du Groupe l’Anecdote. Si tous les autres détenus de cette affaire, comme Bruno Bidjang, le colonel Etoundi Nsoe, Yannick Nkili le chauffeur de Jean Pierre Amougou Belinga et un autre individu accusé d’avoir acheté un téléphone qui aurait servi dans l’affaire, ont été libérés, la question demeure, qui a tué Martinez Zogo ?Le moins que l’on puisse dire c’est qu’aucun détenu n’a été inculpé pour meurtre ou assassinat du journaliste?

Le fait est que selon les confidences des enquêtes préliminaires, certains suspects avaient juste reconnu avoir enlevé et torturé Martinez Zogo. Les enquêteurs n’ont-ils pas pu mettre la main sur les assassins de Martinez Zogo ? Difficile à dire, puisque jusqu’au moment où les inculpés ont été envoyés en prison, ni le nom de l’assassin, ni celui du commanditaire n’ont été révélés.

Encore que l’accusation de meurtre ou d’assassinat du journaliste n’a été retenu contre aucun d’entre eux. Que dire donc, que l’enquête qui a été initiée par le président de la République dans le cadre de cette affaire n’est pas encore bouclée ?