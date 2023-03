CAMEROUN :: Urgent: Amougou Belinga est à Kondengui, Bruno BIDJANG comparaîtra libre :: CAMEROON

Le commissaire du gouvernement a placé une dizaine de suspects en détention préventive à la prison principale de Yaoundé Kondengui.

Jean-Pierre AMOUGOU BELINGA, Justin DANWE, MAXIME EKO EKO et d’autres éléments de la Direction générale de la Recherche extérieure (DGRE) impliqués dans l’assassinat du chef de chaîne de Amplitude FM.

Les faits ont donc été requalifiés. Selon la loi, ils risquent la prison à vie.

Bruno BIDJANG, Mélissa AMOUGOU, son chauffeur et tous les autres collaborateurs de Jean Pierre AMOUGOU BELINGA ont été libérés.

Bruno BIDJANG sera poursuivi libre selon plusieurs sources.

Suspect

Amougou Belinga a été privé de liberté depuis le 6 février dans le cadre de l'enquête mixte police/gendarmerie chargée de faire la lumière sur la mort tragique du journaliste de Martinez Zogo.

Le 9 février, des dizaines de gendarmes avaient ensuite fait irruption dans l'immeuble 16 du groupe l'Anecdote et avait procédé à l'interpellations de Jean-Pierre Amougou Belinga et de ses six collaborateurs.

L'homme d'affaires et patron de la chaine de Télévision Vision 4 séjournait dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense (SED).

Nous y reviendrons.