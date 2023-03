L’incroyable destin de Lee White, ministre gabonais des Forêts

D’origine britannique, mais naturalisé gabonais Lee White est depuis Juin 2019 le ministre gabonais des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat, des Objectifs du Développement Durable et du Plan d’Affectation des Terres du Gabon. Mondafrique propose le portrait d’un scientifique baroudeur au destin singulier.

Lorsqu’on regarde une photo du gouvernement du Gabon, Lee White détonne. C’est la première fois qu’au Gabon un européen qui n’est même pas issu des familles de colons restés après l’indépendance du pays le 17 Août 1960 ni même de ces coopérants restés au Gabon ou de ces autres occidentaux (majoritairement français) qui se sont installés dans le pays, devient ministre qui plus est de la Forêt. Dans ce pays « Bantou » où le lien avec la nature est indissociable de la culture, la nomination de Lee White passe mal et a de quoi surprendre, mais il s’agit du fait du prince : Ali Bongo.

Une enfance dans l’Ouganda d’Amin Dada

Né à Manchester le 26 juillet 1965, Lee James Taylor White se retrouve en Afrique enfant notamment en Ouganda dirigé par Idi Amin Dada où ses parents travaillent. Enfant, il va même à l’école avec les enfants du dictateur sanguinaire (Amin Dada est responsable de la mort de plus de 300.000 Ougandais tout de même !) avec qui il se bagarre parfois.

Plus tard, Lee White ira en Sierra Leone et au Nigeria avant de poser ses valises au Gabon en 1989 dans le cadre de ses recherches du doctorat qu’il prépare à l’université d’Édimbourg qu’il obtiendra en 1992.

Ambitieux Scientifique

S’il agit d’abord comme scientifique au Gabon, avec la Wildlife Conservation Society (WCS) qui œuvre dans la protection des forêts, très vite l’ambitieux scientifique affiche des ambitions politiques. En 2002, il conseille Omar Bongo et en 2008, il quitte la WCS, devient gabonais et entre au ministère de l’environnement. Il prend part en tant que Scientifique en Chef à la délégation gabonaise pour les négociations auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Lorsqu’il arrive au pouvoir en 2009, Ali Bongo, qui apprécie ce scientifique-baroudeur, le nomme Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), l’agence qui gère les 13 Parcs Nationaux, qui couvrent 10 % du territoire gabonais.

Green Spin doctor

Étant certainement parvenu à déceler le besoin de reconnaissance internationale d’Ali Bongo qui n’est pas parvenu par ses réalisations et sa gouvernance à faire du Gabon un pays prospère et de lui-même un dirigeant compétent, Lee White parvient à convaincre Ali Bongo que la forêt gabonaise peut jouer un rôle économique et politique qui pourrait permettre à lui d’être reçu par les plus grand dirigeants de la planète. Entretemps, Lee White, très conséquent avec lui-même, a adhéré au parti démocratique gabonais.

« Les messieurs anglais »

Et Lee White ne se trompe pas ! Grâce à lui, Ali Bongo se positionne comme un champion du climat et de la préservation de la nature mais surtout comme un dirigeant fréquentable même s’il ne respecte pas les droits de l’homme. En Angleterre – et grâce à Lee White toujours – Ali Bongo se lie d’amitié avec le Prince de Galles l’actuel Roi Charles III d’Angleterre. Lee White est même décoré par Elizabeth II pour « services rendus à la protection de la nature en Afrique centrale »…

Aidé par un groupe de ses compatriotes britannique que l’on appelle « Les messieurs anglais », Lee White qui appartient au premier cercle du pouvoir du Gabon, travaille pour faire connaître le potentiel écologique du Gabon qu’une campagne publicitaire présente comme « The Last Eden »…

Un ministre contesté

Devenu ministre après une nébuleuse affaire de prédation de bois dite de Kevazingo dont on a jamais eu le fin mot et qui a coûté son poste au Ministre de l’environnement Guy Bertrand Mapangou, et au vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou, Lee White est nommé ministre de l’Environnement en 2019. Très contesté dans son ministère, Lee White sait qu’Ali Bongo ne peut se passer de lui et qu’importe si des fonctionnaires de son ministère se plaignent de son management !

One forest Summit, la consécration

Le One Forest Summit qui a lieu à Libreville est à bien des égards la consécration de Lee James Taylor White. Ironie de l’histoire, c’est lui, le Gabonais d’origine britannique qui a œuvré dans le renforcement de l’axe Londres-Libreville (donc de l’adhésion du Gabon au Commonwealth) qui a également permis à Ali Bongo d’obtenir ce qu’il n’était pas parvenu à obtenir pendant 11 ans : la visite au Gabon d’un président français en l’occurrence Emmanuel Macron.

On peut clairement parler d’un fabuleux destin…