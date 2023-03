CAMEROUN :: FECAFOOT /ACEC : Un bras de fer en gestation :: CAMEROON

Le non-paiement du reste de la subvention attendue par les clubs d’élite profile une crise du football professionnel camerounais.

Les championnats professionnels de football camerounais suivent tant bien que mal leur chemin. Seulement, depuis quelques semaines déjà, plusieurs clubs font face à des difficultés financières au point où certains (Bamboutos de Mbouda et UMS de Loum, pour ne citer que ces deux-là), ont formellement déjà fait entendre leur voix à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT ) à qui ils tendent la main dans le même temps.

En effet, comme indiqué en début de saison, la FECAFOOT est censée verser à chaque équipe d’élite One un montant de 48 millions Fcfa. Cet argent doit principalement servir aux présidents de clubs à payer les salaires des joueurs. Selon certains témoignages recueillis dans certains états-majors, l’instance faîtière du football local n’a jusque-là versé que le tiers de cette subvention. Largement insuffisant pour couvrir les payements des salaires des joueurs jusqu’à date. Pour preuve, certains de ces derniers disent n’avoir plus perçu un radis de leur dû depuis quelques mois. Une situation qui embarrasse les présidents de club qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Cette semaine, les patrons de clubs ont tenu une réunion de travail à la fédération. Une réunion qui a été assortie de quelques promesses faites à leur endroit. « On a travaillé avec la Fédération. Il y a eu des promesses, mais toujours rien. Les enfants souffrent. La situation devient préoccupante. On nous a dit que tout est prêt pour les payements. On attendait le président (de la FECAFOOT ), il est là », expliquait Nya Norbert, secrétaire général de l’ACEC, chez nos confrères de RSI en début de semaine.

Parce que les promesses faites aux clubs n’ont pas encore été tenues et la situation financière des équipes de plus en plus préoccupante, les présidents de club annoncent la tenue d’une réunion d’urgence ce vendredi à Yaoundé. Celle-ci, apprend- on, aura un seul point à l’ordre du jour : la situation financière des clubs, avec en toile de fond la question du versement des revenus issus du sponsoring du champion par l’opérateur de téléphonie mobile Mtn. «Si rien n’est fait d’ici vendredi, nous allons siéger et vous allez voir la suite», prévient le RSI de l’ACEC. Si la question de financement reste au centre de presque toutes les préoccupations du football local camerounais actuellement, les championnats suivent leur cours. D’ailleurs, la 15e journée est annoncée pour ce weekend sur l’ensemble des stades de la République.