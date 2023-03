CAMEROUN :: Non recrutés faute de qualification, des employés du projet Hydro Memve'ele en veulent au DG d'EDC :: CAMEROON

Il y a presque quatre ans, ayant constaté l'incompétence du projet Hydro Memve'ele, le président de la République, Paul BIYA, avait procédé à l'extension du portefeuille d'Electricity Development Corporation ( EDC), au barrage hydroélectrique de Memve'ele. Le Dr Théodore NSANGOU est le directeur général ( DG) d'EDC Un décret présidentiel qui consacrait purement et simplement la disparition de l'Unité opérationnelle de Memve'ele. Fort de la très belle réussite de la construction du barrage hydroélectrique de Lom Pangar par EDC, et dont le DG fut félicité à cet effet par la Banque mondiale, Paul BIYA transfère le barrage hydroélectrique de Memve'ele à EDC, avec pour mission d'en achever les travaux, finir la ligne haute tension, et de convoyer toute la puissance à Yaoundé. Chose faite. Bien plus, alors que les riverains étaient aux abois pour ce qui était de leurs indemnisations, le DG d'EDC ne se fera pas prier pour trouver des financements, et désintéresser toutes les familles impactées par le projet.

La construction du barrage hydroélectrique de Memve'ele terminée, l'heure est à son fonctionnement. Et contrairement à ce qui est rapporté par des sources ayant une connaissance approximative du dossier, à aucun endroit, le décret présidentiel insérant le barrage hydroélectrique de Memve'ele dans le patrimoine d'EDC, n'oblige le top management à recruter les employés du projet Hydro Memve'ele.

" Les employés du projet Hydro Memve'ele avaient des Contrats à Durée Déterminée. Cela signifie qu'une fois le projet achevé, c'en était fini d'eux. Le DG d'EDC était libre de retenir ceux qui présentaient des profils utiles, et c'est ce qu'il a fait. Nulle part, le décret du président de la République ne dit qu'il fallait recruter tous les employés du projet Hydro Memve'ele", nous confie-t-on. Et notre source d'ajouter que suite à ces plaintes injustifiées de certains employés du projet Hydro Memve'ele, le MINEE ( ministre de l'Eau et de l'Energie, NDLR), avait été interpellé par les députés à l'Assemblée nationale, et avait répondu sans équivoque. Bien plus, la direction générale d'EDC avait rédigé une note explicative à l'attention de la présidence de la République", explique une source à EDC. Plus loin, l'on fait savoir que sur les 97 employés du projet Hydro Memve'ele, EDC a recruté 52. "Les personnes recrutées sont des personnes ayant des compétences techniques utiles au fonctionnement d'un barrage. Le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique est très technique. Il ne s'agit pas de recruter pour faire plaisir aux gens. Ceux qui se plaignent de n'avoir pas été retenus, ont des diplômés inadaptés, comme des BEPC. Il ne s'agit pas seulement de recruter, mais il faut être à mesure d'assurer les salaires. Déjà, EDC a des difficultés dans ce sens. Et encore, Memve'ele est certes rentré dans le portefeuille d'EDC, mais il n'a encore rien rapporté, parce ENEO ( entreprise parapublique de distribution d'électricité, NDLR), se refuse toujours à verser les droits d'eau à EDC."

Bon à savoir, pour les travaux de construction d'un barrage hydroélectrique, plus 3000 personnes peuvent être mobilisées, comme c'est le cas actuellement du barrage de Nachtigal, mais pour le fonctionnement, seulement une quarantaine ou cinquante sera retenue. Memve'ele, fait-on savoir, est tout différent du projet Hydro Mekin, gestionnaire de l'électricité produite par le barrage éponyme. Une disposition dont ne bénéficie pas EDC dans le cadre de l'extension de son portefeuille au barrage hydroélectrique de Memve'ele.

De tout ce qui précède, pour la bonne gouverne de tous, il ressort que le DG d'EDC, Dr Théodore NSANGOU, n'a fait qu'appliquer un principe connu de tous: il y a toujours plus de personnes pour construire, et toujours bien moins pour assurer le fonctionnement à la fin des travaux. Bien plus, aucun trait dans le décret présidentiel insérant le barrage hydroélectrique de Memve'ele dans le patrimoine d'EDC, ne stipule que tous les employés de l'ex- projet Hydro Memve'ele, doivent être recrutés. Nous avons par ailleurs appris que seuls les employés utiles ont été retenus, et que le Dr Théodore NSANGOU a demandé au reste de garder leur calme, dans l'éventualité d'un recrutement, en fonction de l'évolution financière d'EDC.