Un incident survenu à la frontière du Cameroun, impliquant ce mode opératoire redouté, ravive les inquiétudes.

Ce sont les forces de défense du Nigeria qui ont annoncé la nouvelle. D'après elles, le 25 février dernier vers 11h00 à Ngala, deux hommes et deux femmes se sont présentés à un poste des forces gouvernementales du Nigeria. Les deux hommes marchaient devant les femmes quand, parvenus à quelques mètres de la position de l'armée nigériane, ils ont déclenché les charges explosives qu'ils transportaient.

Le communiqué, rapporte que ce sont les deux femmes qui ont péri dans l'attentat tandis que leurs deux compagnons ont pu s'enfuir et échapper aux militaires nigérians. Cette nouvelle qui circule dans de petits cercles d'observateurs des questions de sécurité et de défense, a provoqué un vif émoi. Ngala, est une petite ville située à cinq kilomètres de Fotokol, ville camerounaise frontière d'avec le Nigeria. C'est une ville fortement militarisée parce que, les autorités nigérianes et leurs homologues des États du Bassin du lac Tchad, ont voulu ouvrir la circulation au commerce. Des centaines de camions et des milliers de personnes traversent la frontière dans un sens et dans l'autre chaque jour. Or, l'on sait les dispositifs sécuritaires des forces de défense allégés depuis que les attaques de Boko Haram ont cessé d'intensité depuis 2020 à peu près. De même, les comités de vigilance (Covi), qui ont démontré leur efficacité à détecter les kamikazes, se sont aussi fortement démobilisés. Ces derniers étaient constitués de bénévoles qui souvent cessaient toute activité pour se consacrer entièrement à la surveillance de leurs familles et villages. Ils vivaient alors de la charité de l'Etat ou de généreux donateurs civils. Mais, depuis que les combats ont baissé en intensité, rien n'arrive plus et les Covi sont retournés à leurs activités. Il y a donc un climat qui inquiète...

David Wanedam, journaliste travaille avec des organisations non gouvernementales qui portent l'action humanitaire au Cameroun. Il observe et analyse les agissements de Boko Haram depuis le début de leurs exactions au Cameroun. « L'attentat kamikaze à Ngala, porte clairement la signature de ISWAP (état islamique en Afrique de l'ouest Ndlr), qui l'a revendiqué, c'est une surprise parce que ce n'est pas dans leur habitude d'envoyer des" martyrs ", quoique des martyrs, ils en ont eu, montés dans des voitures béliers pour inaugurer l'ère des pickup bourrés d'explosifs qui allaient se faire sauter contre des forces de défense du Nigeria, des voitures kamikazes. L'on peut retenir est que d'après leur revendication, l'attaque de Ngala, n'a cible qu'un objectif militaire, sans s'en prendre à des civils ce qui fait sens quand ça vient de l'ISWAP.

Le rival d'ISWAP, le JAS (Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l- Jihād), est actuellement dans une logique de reconquête de territoires perdus. Il y'a de plus en plus de clashes entre les deux groupes qui sont rapportés, sur la partie nigériane et très près de la frontière camerounaise. Notamment dans le gouvernement local de Gwoza, frontalier du Cameroun. On peut redouter que ces groupes aient des envies de revenir sur le devant de la scène internationale en posant des actes "d'éclat", qui avaient déjà fait leur réputation avec les attentats kamikazes. Ce mode opératoire, pourrait les séduire à nouveau parce qu'il est moins complexe à réaliser. Il est en effet plus aisé de projeter des kamikazes que de monter des armées qui vont attaquer et prendre des villages. JAS, a besoin de reconquérir "ses territoires", en novembre 2022, ils ont publié une vidéo dans laquelle ils ont revendiqué des attaques sur le Cameroun et le Tchad sans préciser un endroit ". Moussa Bobbo, lui, est historien et chercheur à l'université de Maroua.

Il est reconnu à l'international pour ses travaux relatifs aux questions sécuritaires dans les régions septentrionales du Cameroun et le bassin du lac Tchad. « Il ne faut surtout pas dire que les attaques kamikazes de Boko Haram sont un mode opérationnel qui a été abandonné ou qui a complètement disparu. Son recul est dû à plusieurs raisons. Il y'a d'abord eu la disparition de Shekau, il incarnait les radicaux de Boko Haram et qui ne regardait pas aux moyens pourvu que ses macabres objectifs soient atteints. C'est vrai que l'attentat kamikaze est un mode opératoire que tous les groupes irrédentistes ou terroristes affectionnent. Mais, Boko Haram, en a fait sa marque, près de 470 attentats ont été recensés en moins de cinq ans. Et encore on n'a pas tout compté. Depuis qu'il a dû reculer devant les armées mobilisées des États du bassin du lac Tchad.

Il était à son apogée en 2015-2016. Les revers ont commencé à se multiplier depuis 2016. Il a alors fait recours passivement aux kamikazes. Un mode opératoire qu'il avait un peu expérimenté dès 2011. Aujourd'hui, ses successeurs de JAS, n'ont pas eu un leader qui se montre capable de mobiliser des moyens qui lui permettent de reconquérir le "prestige" de Boko Haram. Il ne semble pas avoir l'argent et les armes pour recruter les hommes et les jeunes filles qui étaient conditionnés pour se faire exploser », explique-t-il. Il poursuit : « Lequel conditionnement nécessite beaucoup de moyens. Il faut payer les spécialistes du lavage de cerveau, les jeunes éclaireurs qui transportent les kamikazes à moto à travers les dispositifs des forces de défense.

Il faut aussi payer ces familles qui consentent de sacrifier leurs enfants en les vendant pour qu'on en fasse des kamikazes. L'autre problème, c'est l'idéologie. Celle de l'ISWAP, prône de ne pas s'en prendre à la population civile et à affirmer son engagement à combattre exclusivement les forces de défense. Là encore, les camps militaires se sont fortifiés de sorte qu'on voit venir de loin d'éventuels assaillants kamikazes. ». Il conclut : « il ne faut pas baisser de vigilance, parce que à tout moment, Boko Haram peut vouloir montrer qu'il existe et le marquer par un attentat kamikaze. »