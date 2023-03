CAMEROUN :: Franck Biya et les élections sénatoriales :: CAMEROON

La campagne électorale comptant pour les élections sénatoriales est lancée. Très peu représentés, Les partis politiques de l’opposition se mobilisent timidement. Le RDPC ultra majoritaire se déploie pour la consolidation de sa position privilégiée. Franck Biya, le fils ainé de Paul Biya en poste depuis 1982, présenté comme le potentiel successeur de son père fait l’objet de toutes les curiosités.

C’est Jean Nkuété, le secrétaire général du comité central du parti qui a donné le coup d’envoi « Pensons à l’avenir de nos villages ». En présidant la cérémonie de lancement officiel de la campagne du RDPC , le 23 février dernier au Palais des Congrès, le secrétaire général du Comité central a demandé aux équipes de campagne de se mettre au travail, afin de garantir de belles et grandes victoires dans leurs circonscriptions électorales respectives et assurer ainsi un avenir meilleur pour les populations.

Dans la région du Centre « La Lekié mobilisée pour un carton plein ». Pour le journal Essingan, Lors du meeting solennel de lancement de la campagne électorale du 1er mars 2023, le chef de la délégation départementale permanente du Comité central du RDPC pour la Lékié, Henri Eyebe Ayissi, a placé le déroulement de cette période préélectorale sous quatre mots-clés à savoir : la mobilisation, l’appropriation du message du président national Paul Biya, les enjeux de l’élection pour les militants et sympathisants du département et l’envoi en mission des équipes de campagne.

A l’ouest « Le soutien inconditionnel d’Emmanuel Neossi aux candidats ». La campagne électorale bat déjà son plein. Pour rassurer d’un plébiscite exceptionnel du RDPC dans la Région de l’Ouest, Emmanuel Neossi a élaboré une stratégie innovante pour une victoire sans ambages indique le journal InvetiG infos.

La Région du Sud au nom du développement « A travers le Senat, le RDPC œuvre de toutes ces forces et talents pour une transformation dynamique de la région du Sud et les différentes communes en un puissant catalyseur du développement du Cameroun tout entier. Il faut noter que ces grands lecteurs rassurent de par leur engagement à rester fidèles aux idéaux du parti et contribuer à la promotion du parti en tout lieu et en tout temps comme ce sera le cas le 12 Mars prochain »

Les pagnes sont de la fête « pour rendre la fête belle et mettre la femme à l’honneur, le maire de la commune’, présidente de la campagne de supervision de la campagne du RDPC à Biwong-Bane a donné à toutes les présidentes des sous-sections de la Mvila Nord-ouest à tout le collège électoral des pagnes pour la fête du 8 mars »

Sur le Frankisme-Franck Biya le Point Hebdo parle de « L’heure et leurre… ». Si la présidentielle de 2025 semble encore lointaine, les potentiels candidats avancent masqués. Sauf Franck Emmanuel Biya. Bien que taiseux, ses partisans s’agitent aussi bien sur la toile qu’en public. Qu’en sera-t-il à l’approche du scrutin, lorsqu’on sait que le président Paul Biya, son père, n’a pas dit son dernier mot ? s’interroge le journal.

Dans telegramm News, Bertrand Pierre Soumbou Angoula : « Ce n’est pas parce qu’on est fils à papa qu’on ne peut pas être brillant ». Au moment où des sirènes de la distraction et de la manipulation s’agitent, voulant semer la confusion dans les esprits et de l’opinion, le Directeur Général de l’ENAM fait le point. Répondant aux questions de Yves Marc Medjo dans l’émission ‘’ Présidence Actu ‘’, Bertrand Pierre Soumbou Angoula est notamment revenu sur les différentes réformes opérées depuis son arrivée à la tête de l’ENAM, du mode d’admission, du modèle type de corrections, des pressions durant la publication des admissibilités. Soumbou Angoula rassure et invite les aspirants à mieux se préparer pour affronter les épreuves. Une véritable claque assénée à ses pourfendeurs.