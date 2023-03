CAMEROUN :: Assassinat Martinez Zogo: Amougou Belinga et cie devant le commissaire du gouvernement ce vendredi :: CAMEROON

Pour la troisième fois, les suspects du rapt et de l'assassinat effroyable de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, seront présentés au commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Le commissaire du gouvernement est le procureur militaire.

Ce vendredi 03 mars 2023, Jean Pierre Amougou Belinga et cie pourront, selon nos sources, être placés en détention provisoire dans différentes prisons de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Jean Pierre Amougou Belinga et ses compagnons d'infortune dont les plus significatifs sont le patron de la direction générale des renseignements généraux ( DGRE), le commissaire divisionnaire Maxime EKO EKO, le lieutenant- colonel Justin Darwé, chef des Opérations spéciales de la DGRE, chef du commando ( selon ses propres aveux), ayant enlevé, torturé, mutilé puis assassiné le journaliste Martinez Zogo. Il y a aussi le colonel retraité Raymond Etoundi Nsoé l'ancien commandant de la garde présidentielle, et non moins beau-père de Jean Pierre Amougou Belinga.

Le PDG du groupe l'Anecdote est suspecté comme principal commanditaire de l'assassinat du chef de la radio Amplitude FM. Il y aussi le journaliste Bruno BIDJANG, un des hommes de main de Jean Pierre Amougou Belinga, et directeur général du pôle médias Cameroun du groupe l'Anecdote. Plusieurs autres personnes sont gardées-à-vue dans le cadre de cette scabreuse affaire, dont plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises appartenant à la DGRE, et présumés membres du commando de la mort.

La comparution des suspects de l'assassinat de Martinez Zogo devant le commissaire du gouvernement ce vendredi 03 mars 2023, sera déterminante pour l'issue de ce procès dont les Camerounais doutent d'un aboutissement conduisant à l'identification des commenditaires et des tueurs de notre confrère.