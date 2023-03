CAMEROUN :: seven stars leader en serigraphie, bureautique, internet fait son entrée dans le milieu des affaires :: CAMEROON

Dans le souci d'offrir des meilleurs prestations de service aux entreprises, aux institutions et aux usagers en matière de sérigraphie, bureautique, Stylisme modélisme et internet HD, les frères EBAÏ deux opérateurs économiques ont eu la brillante idée de mettre sur pied la structure SEVEN STARS qui en quelques années d'expériences est devenue une référence par excellence sur l'étendue du territoire national.

Sur le plan de la sérigraphie, SEVEN STARS propose la production des supports publicitaires, flocage des tasses, polos tee-shirt et bien d'autres.

En matière de Bureautique, SEVEN STARS offres des prestations telles que; les Impressions numériques, photocopies, productions des cartes de visite, reluire etc.

SEVEN STARS jouit par ailleurs d'une grande renommée internationale en matière de design vestimentaire riches des prestations telles que haute couture, broderie Industrielle.

SEVEN STARS c'est aussi un service Internet HD excellent et fiable pour des offres de contrat de travail et des cofee corner.

Ces prestations de service de qualité susceptible de répondre à vos besoins sont exécutées grâce à des équipements à la pointe de la technologie, un personnel qualifié, expérimenté, un respect rigoureux des délais de livraison et un rapport qualité prix brisant les lois en matière de concurrence

SEVEN STARS est situé à Douala Bonamoussadi. Pour toutes informations et partenariats, réagissez à travers les adresses suivantes ; 656 66 21 89/ 674 83 81 01.

SEVENS STARS, DE L'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES USAGERS.