Racisme en Tunisie:La lettre de Shanda Tonme au Ministre des Relations extérieures du Cameroun

Interrogations sur les dispositions prises pour assister nos compatriotes victimes de racisme, de traitements inhumains ainsi que des discriminations de toute nature en Tunisie

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes encouragements ainsi que mon accompagnement dans la délicate tâche de conduite, de l’outil de mise en œuvre de la diplomatie de notre pays définie par le Président de la République du Cameroun,

Je sollicite ensuite votre souveraine permission, à l’effet de m’interroger respectueusement auprès de vous, en même temps que je porte la voix de millions d’autres citoyennes et citoyens, sur les mesures urgentes initiées par le Département, pour porter assistance à nos compatriotes en souffrance en République de Tunisie.

A ce propos, je me permets d’être insistant, sur l’exigence magnifiée par la clameur populaire, de convoquer l’ambassadeur au Cameroun de la République amie de Tunisie, pour lui demander des clarifications concernant les propos choquants et désobligeants, tenus le mardi 21 février 2023, par SEM Kais Saied Président de son pays à l’encontre des nationaux originaires du sud du Sahara présents sur son territoire.

Par ailleurs, au-delà d’une démarche purement protocolaire d’usage sanctionnée par une note verbale de protestation, le Cameroun devrait dans l’immédiat prendre l’initiative de la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de paix et de sécurité de l’union Africaine, et plus tard proposer l’inscription de l’examen de cet incident grave dans l’ordre du jour de la prochaine session ordinaire annuelle de l’organisation.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Ministre, l’expression patriotique de ma haute et fraternelle considération./.