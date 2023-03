ÉTATS-UNIS :: EN CONFÉRENCE OUEST, LES LOS ANGELES GALAXY VEULENT TERMINER EN TÊTE DE LA MAJOR LEAGUE SOCCER :: UNITED STATES

Pour le compte de la 2ème journée de la MAJOR LEAGUE SOCCER conférence Ouest, l’on vivra une affiche intéressante entre deux clubs qui ont démarré leur nouvelle saison différemment. Une journée que le leader des Paris sportifs compte suivre de la meilleure façon et vous assurer d’un meilleur spectacle entre deux formations qui ont besoin de retrouver leurs meilleures places cette saison. Supergooal sera bel et bien présent dans ce rendez-vous pour vous permettre de faire de bonnes affaires.

FC DALLAS – LOS ANGELES GALAXY sera la rencontre qui vous concerne afin de passer une fin de week-end sans stress. Ce sera le 37ème match entre les deux clubs qui lancent leur saison avec beaucoup d’envies et d’ambitions. Avec sa cote de 2.02, le FC DALLAS douzième au classement a certes mal commencé son championnat avec une défaite mais a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus lors de cette deuxième sortie. Un match pour enfin lancer une saison qui s’annonce rude et palpitante dans les différentes conférences après une coupe du monde qui a fait beaucoup de bien à certains joueurs. Avec 17 victoires contre 13 pour son adversaire et 6 matchs nuls, le club du FC DALLAS aura tout pour faire un bon match et un bon résultat jouant à domicile devant son public et une victoire relancera absolument tout et le club fera le plein de confiance pour la suite.

En face LOS ANGELES GALAXY actuel sixième avec sa cote de 3.09 qui n’a pas encore disputé de match mais qui souhaite bien commencer lors de cette deuxième journée avec un résultat satisfaisant. Après les deux défaites de la saison face au même adversaire le club de LOS ANGELES ne souhaite plus vivre le même scénario et compte se donner à fond pour venir obtenir un meilleur résultat qui lui permettra de se mettre dans le rythme et redorer son blason. La nouvelle saison est donc celle d’un retour vers le somment les LOS ANGELES GALAXY se donnent les moyens pour arriver à leurs fins avec un trophée ou un titre et cela commence dès ce dimanche à Dallas où il faudra donner le ton.

Supergooal - pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, MAJOR LEAGUE SOCCER, FC DALLAS