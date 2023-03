NIGÉRIA :: PRINCE ETIENNE FEUBA KETCHA : « PETER OBI NE VEUT PAS LE CHAOS AU NIGERIA QU’IL ENTEND REDRESSER »

Les élections présidentielles au Nigeria donnent Peter Obi perdant alors qu’il était en pole position.

Prince Etienne Feuba Ketcha, malgré que vous soyez Camerounais, vous avez été l’un de ses soutiens de poids. Comment expliquer cette situation ?

Merci de l’opportunité que vous me donnez de clarifier la réalité sur le terrain. Peter Obi est sans discussion le gagnant de l’élection présidentielle du 25 Février. Vous pouvez le remarquer par les réclamations à travers le pays alors que les résultats fabriqués ont bien voulu faire de lui 3ème avec un parti qui a moins d’un an. Peter Obi a fait voter pour la première fois de l’histoire du Nigeria la majorité des jeunes mais INEC a clairement échoué d’où les réclamations dont je faisais allusion. Je vous rappelle que Peter Obi a gagné dans l’Etat de Lagos fief de son challenger Tinubu aujourd’hui déclaré vainqueur, il a également gagné dans la capitale Abuja (FCT). Maintenant avec les sept jours prévus par la loi pour les réclamations nous verrons.

Vous voulez de ce fait dire qu’il ne va pas reconnaître sa défaite ?

Ici, pour Peter Obi et son parti LP, il n’est pas question de reconnaître une quelconque défaite mais appeler le peuple qui l’a massivement élu à garder son calme et faire confiance à la justice et aux institutions. D’ailleurs les observateurs internationaux, la communauté internationale ont tous remarqué les fraudes et tripatouillages électoraux. L’heure est à la justice. Je tiens à vous rappeler qu’à 61 ans, Peter Obi n’est pas désespéré pour la présidence à tout prix. Comme un des leaders nigérians épris de paix, son ambition politique ne mérite pas le sang d’un seul nigérian. Il ne souhaite pas le chaos pour le pays qu’il voudrait redresser.

Vous êtes Camerounais, comment peut-on comprendre votre soutien à ce Nigérian tout comme c’était le cas avec Donald Trump quand il allait pour la première à la Maison Blanche ?

Je suis Camerounais certes mais citoyen du monde. Je suis consultant, stratège politique et homme d’affaires avec la bonne lecture du fonctionnement du monde. Alors, il est important de contribuer pour ce qui est juste et bien. Un jour le rideau s’ouvrira pour de vrai.

Au vu de ce qui s’est passé, quel message à l’Afrique ?

C’est face aux épreuves que nous comprenons qu’on est sur le bon chemin. Ne nous décourageons pas bientôt l’Afrique aura les leaders qu’il faut pour son développement économique et social. Africains restons confiants, éveillés et surtout courageux. Le jour où la raison prendra sur l’égoïsme, l’égocentrisme on aura gagné.

Vous faites de bonnes d’affaires reconnu au niveau international, au Nigeria en l’occurrence. Allez-vous quitter ce pays après ces élections ?

Pourquoi quitter le pays? Le Nigeria est le géant africain et qui est la place indiquée pour tout homme d’affaires averti ; donc j’y serai toujours et pour toujours. Nous voulons développer l’Afrique. Les élections ne sont qu’une situation conjoncturelle. Après cette étape, on lisse tout et on continue le combat pour le développement de l’Afrique.