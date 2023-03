CAMEROUN :: Sinopec/Addax Petroleum : Des travailleurs chinois clandestins arrêtés :: CAMEROON

Le Président directeur général (PDG),Bin Qu, accusé de pratiques ségrégationnistes et de violation de la législation camerounaise.

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle prêche-t-il dans le désert ? La question vaut son pesant d’or. Trois semaines après une campagne de sensibilisation auprès d’un certain nombre d’entreprises disséminées dans la capitale économique, sur l’impérieuse nécessité d’appliquer, sans réserve, les pertinentes dispositions réglementaires, la société Sinopec/Addax Petroleum, semble ramer, à contre-courant, des instructions ministérielles et de la législation nationale. Pour illustration, l’article 22 alinéas 1, 2 et 3 de la Loi de finances 2023, qui prévoit un prélèvement au titre des frais de visa de travail à apposer sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère, est foulé allègrement au pied par le top management de cette société.

Mardi 28 février 2023, une mission d’inspection, venue de Yaoundé, sous la conduite de dame Ngo née Eba Jeannine, en charge de la régulation au ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP), est passée à une vitesse supérieure au sein de Sinopec /Addax Petroleum. Plus question de sensibiliser. Voici venu le temps de la répression. Et sans coup férir, quatre travailleurs sur la vingtaine des Chinois que cette société emploie, ont été mis aux arrêts. Des sources proches de l’entreprise ; seuls 6 Chinois sont en situation régulière. Les filets des limiers de la gendarmerie et de la Police auraient pu contenir plus de quatre Chinois en situation irrégulière, si deux autres, ayant eu vent de cette descente musclée, n’avaient pas pris la poudre d’escampette, pour rejoindre leur pays natal.

La mission pilotée par dame Ebah n’a guère trouvé le PDG, Bin Qu, à l’origine des recrutements et de la nomination de ses compatriotes, à des hauts postes de responsabilité, au détriment des travailleurs camerounais compétents, courroucés. Bon à savoir, Bin Qu, anciennement directeur des opérations en 2021, avait été promu en juillet 2021 au poste de PDG en remplacement de Roger Beaumont. Depuis l’ascension du nouveau top-manager, rien ne va plus à Sinopec/Addax Petroleum. Des employés fulminent, tirent à boulets rouges sur la condescendance du PDG vis à vis des Camerounais. Même le DGA, Jessica Lengha Abega, le représentant de l’Etat du Cameroun, essuie, au quotidien, des frustrations et humiliations de sa hiérarchie, qu’elle considère comme un pot de fleur.

Climat social

Poings et pieds liés, Jessica Lengha ne dispose d’aucune marge de manœuvre. Tout étant dicté par le PDG qui travaille plus, avec ses compatriotes à qui il fait confiance. Il est allé jusqu’à louer un local qui coûte 17 millions Fcfa par mois pour abriter des concertations avec ses compatriotes. Noyautant ainsi le traditionnel brainstorming avec les Camerounais, exclus de tous les cercles de réunion et de prise de décisions du top management.

Résultats des courses, des employés sont en colère. Des performances sont questionnables. Certains n’hésitent pas à fustiger la DGA qui subit pourtant, les foudres du boss, d’être de mèche avec la dictature chinoise au sein de l’entreprise.

Pour irriter plus d’un, Bin Qu se targue d’avoir le soutien de la Snh, comme pour justifier ses errements managériaux. Des Chinois sans compétence sont promus au rang de managers. Quelques rares Camerounais sont relégués au rang de directeurs, sans la moindre capacité décisionnelle, avec à leur tête, des Chinois bien rémunérés. Même le directeur administratif et financier, Liyong Shen, un pilier de la maison, est en situation irrégulière. Il a été embarqué, manu militari, par les hommes en tenue. C’est dire que l’entreprise est sur le gril et court vers une dérive préjudiciable aux objectifs qu’elle vise. Le miss management de Bin Qu est à l’origine de ce marasme. Sous cape, des employés affirment que son bilan est négatif, depuis qu’il est PDG. Il est temps de remonter la pente…Sinon, la chute sera fatale pour cette entreprise.

Au moment où nous allions sous presses, hier, mercredi 1er mars 2023, Le Messager, par l’entremise du Grand Reporter, a joint le standard de Sinopec/Addax Petroluem dans l’optique d’échanger avec la directrice des ressources humaines (Drh), dame Sabine Keme Eloundou, à défaut d’obtenir un rendez-vous, sans succès. «La Drh n’est pas à son bureau. Ça sonne dans le vide. Vous feriez mieux de rappeler le lendemain» a gentiment éconduit à l’autre bout du fil, la réceptionniste-standardiste. En effet, Le Messager voudrait bien savoir pourquoi Sinopec/Addax Petroleum prend des libertés avec la législation camerounaise, non sans évoquer, le climat social, passablement tendu, au sein de cette entreprise.