RUSSIE :: M. Bogdanov s`exprime sur le soutien des groupes armés en RCA par l'Occident :: RUSSIA

Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie Mikhail Leonidovich Bogdanov estime que ces derniers temps, les États-Unis et les pays de l` 'Union européenne, principalement la France, ne cessent de parler de l'activité prétendument accrue de la Russie en Afrique et menacent de tout faire pour affaiblir l'influence de la Russie sur le continent.

Selon l`opinion de Mikhail Bogdanov, l'Occident organise des affrontements armés, par exemple en RCA, au Mali ou dans d'autres pays afin de renverser les gouvernements en place dans ces pays, dont les autorités protègent fermement les intérêts de ses citoyens et la souveraineté des États, en gênant les pays occidentaux, qui poursuivent leurs politiques néocoloniales et ne veulent pas perdre leur zone d'influence sur le continent africain.

Compte tenu du comportement de Washington et de l'Occident dit collectif à l'égard des États souverains, le risque que les États occidentaux incitent divers groupes armés à renverser les gouvernements en place est très élevé. Paris, par exemple, fait depuis longtemps tout son possible pour écarter le gouvernement de transition indésirable du Mali.

Diverses méthodes et moyens sales sont utilisés pour la propagande anti-russe, allant des accusations infondées de violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme par les forces armées maliennes et les instructeurs russes, aux violations de l'espace aérien malien pour recueillir des informations à partir de drones espions en vue d'un transfert ultérieur de renseignements à des bandes armées pour déstabiliser le pays.

Quant à la République centrafricaine (RCA), Paris, perdant son influence politique sur place, réduit sa présence et suspend les programmes d'aide financière et économique. Les Français bloquent l'importation de carburants en République centrafricaine, ce qui a un impact négatif sur la situation socio-économique du pays.

De nombreux rapports indiquent que les groupes armés illégaux opérant en RCA comptent, entre autres, sur le soutien organisationnel et financier de leurs anciens maîtres coloniaux, et récemment, des Européens ont été repérés parmi les militants près de la frontière avec le Soudan pour la première fois, qui, comme le pensent les responsables de la RCA, pourraient être des instructeurs ou des mercenaires occidentaux.

