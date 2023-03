CAMEROUN :: BANGANGTE : LES SOCIETES GREEN OIL ET OLA AU CŒUR D’UN SCANDALE SOCIAL :: CAMEROON

Ces deux entreprises exerçant dans le secteur des hydrocarbures sont au centre d’une situation pouvant entraîner des troubles graves à l’ordre public.

A l’origine de la pomme de discorde, un terrain situé au lieu-dit Carrefour Manja, sur la sur la Nationale N°4.

En mi-journée du 28 février, des jeunes de ce quartier nous informaient qu’une haute personnalité de la République, « dont nous dévoilerons le nom », manipule d’autres jeunes pour manifester contre le maire de la commune de Bangangté. Ils disent qu’on leur a demandé de faire des pancartes pour démontrer que le maire bloque le développement.

Selon le service de la communication de la mairie de Bangangté, le chef de l’exécutif, Eric Niat, était sur le site du chantier le 23 février dernier. Cette descente qui faisait suite à plusieurs descentes des agents techniques assermentés de la Commune de Bangangté, du fait du non-respect par le promoteur, de la réglementation en vigueur en matière de construction. En effet, ce chantier n'a pas de permis de bâtir. Or, l'acte de construction de début des travaux est le permis de bâtir.

« C'est ainsi que, faisant face à l'entêtement du promoteur à se conformer, les multiples rappels à l'ordre et les mises en demeure bottés en touche par ce dernier, le maire s'y est personnellement pour arrêter les travaux et fermer le chantier, invitant le promoteur à se conformer ». La chose à faire à l’état est de démolir l’ouvrage en construction.

Le responsable de la communication, Hervé Tchoupet, conclut que « le maire de Bangangté n'est pas contre le développement ou la construction d'une station-service. Il l'a dit au promoteur et aux ouvriers. Sa politique pour une gestion participative de la municipalité et son appel répétitif des filles, fils et de la diaspora Bangangté et ainsi que les investisseurs étrangers à investir dans la commune pour son développement en sont une parfaite illustration. Sauf que, le développement doit se faire dans l'ordre, pas dans le désordre ».

Pour l’illustrer, le service de l’urbanisme indique qu’un chantier similaire pour la construction de la station d’essence Green oil se dresse à moins de 100 mètres en face. Non sans mentionner que le promoteur de cet ouvrage a déposé une demande de permis en bonne et due forme et le service compétent en la matière lui a délivré ledit permis dans les délais réglementaires. Le chef de ce service explique que le promoteur de la station querellée a déposé une demande d’obtention du permis de bâtir au nom de la station Ola. La loi est claire là-dessus. L’on ne saurait deux stations de sociétés différentes distancées à moins de 500 mètres.

L’interlocuteur rappelle qu’il a été rappelé au promoteur de demander une extension de la première station Green oil et remonter un autre dossier avec les estampilles cette-fois de Green oil, mais que cette proposition n’était pas du goût du promoteur en question, qui s’est obstiné à continuer les travaux en foulant aux pieds des dispositions légales et en minimisant les autorités administratives et municipales.

Ces jeunes qui disent maîtriser le dossier, rappellent que la construction de la station en question a fait l’objet de contestations d’une famille qui se réclame être propriétaire de ce terrain devant abriter cet ouvrage. Samedi 24 février dernier, une réunion familiale s’est tenue à Bangangté à cet effet. Le promoteur qui dit être de la famille a décliné la convocation et y a brillé par son absence. Des petits-fils de la famille renseigne que le promoteur a rasé la tombe de leur grand-père, tout en précisant que c’est un patrimoine immatériel qui ne saurait être profané.

Dans la foulée, une autre élite du Ndé a sorti d’autres documents sur le terrain en question, ce qui complique le dossier. Mais le service de l’urbanisme précise qu’un permis de bâtir lui a été délivré il y a trois ans. Du fait qu’il n’ait pas construit à cet endroit, le permis lui a été retiré. La loi prévoyant un an pour se conformer.