Ce 5 mars 2023, la PREMIER LEAGUE vivra une rencontre importante comptant pour la 26ème journée de ce championnat. Une rencontre pas comme les autres pour les deux clubs qui connaissent des fortunes diverses cette année sportive et donc chacun voudrait se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise. Un match important donc pour ces deux formations que le leader des Paris sportifs vous recommande bien de ne point rater car c’une opposition historique qui sera très chaude et intense sur le terrain qu’en dehors. Le club hôte à l’obligation de faire un bon match s’il veut encore croire à ses chances de jouer la Ligue des Champions. Alors que son adversaire lui poursuit sa quête aux trophées cette saison et devra se mettre en évidence avec un autre match exceptionnel sous votre regard et la conduite de Supergooal.

LIVERPOOL FC – MANCHESTER UNITED c’est donc l’affiche qui vous intéressera pour ce week-end car les deux clubs ont besoin de faire un bon résultat après des résultats mitigés lors de la dernière journée. Les REDS contre les REDS DEVILS de cette 26ème journée sera le trente neuvième match entre les deux formations avec17 victoires pour les coéquipiers de RASFORD contre 14 victoires pour les hommes de JURGEN KLOPP et 8 matchs nuls. Pour cet autre face à face LIVERPOOL FC septième au classement a un léger avantage pour l’emporter. Les REDS avec leur cote de 2.38 qui ont connu un début de championnat et saison catastrophique se remettent petit à petit avec des résultats leur permettant d’y croire encore à leurs chances d’être en coupes européennes la saison prochaine. Le groupe qui n’arrive plus à enchainer est de plus en plus en manque de confiance et devra essayer de revenir chercher cette confiance et cette sérénité à travers des rencontres aussi fondamentales pour garder un espoir pour la suite. Jouant à domicile MOHAMED SALAH et les siens tenteront de marquer de la plus belle manière leur fin de semaine avec un bon résultat ainsi prendre leur revanche du match Aller à OLD TRAFORD où ils ont été battus.

MANCHESTED UNITED troisième au classement avec sa cote de 2.79 ne e viendra pas se faire prendre au piège devant un adversaire qu’il connait bien et donc les rencontres ont toujours été très palpitantes. Après avoir remporté le premier trophée de la saison les MANCUNIENS seront encore très déterminé à venir faire un excellent résultat à ANTFIELD. En très grande forme et même en confiance les diables rouges sont dans une bonne dynamique avec des prestations et des performances exceptionnelles en ce moment et cela ne devra pas s’arrêter en si bon chemin. Connaissant la fragilité de son adversaire, les coéquipiers DE GEA devront en profiter pour aller enfoncer le clou et les mettre en difficulté et surtout obtenir une autre victoire histoire dans ce duel entre les deux clubs.

La rencontre de ce dimanche se jouera sur des détails et le club qui sera en confiance devra l’emporter et ainsi poursuivre son parcours dans cette dernière phase du championnat de plus en plus attrayante.

