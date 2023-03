CAMEROUN :: Hôpital protestant de Bangwa : plus de 60 femmes opérées gratuitement :: CAMEROON

C’est dans le cadre de la grande campagne gratuite de chirurgies gynécologiques, grâce à l’Ong Fondation jean-Félicien Gacha à Bangoulap ; à l’hôpital protestant de Bangoua, dans la commune de Bangangté, département du Ndé ; et à la Fondation Dexeus Mujer à Barcelone en Espagne.

Hôpital protestant de Bangoua, hier 28 février. Des patientes sorties du bloc opératoire, manifestent leur joie. Arrivées dans cette formation hospitalière toutes dans des situations critiques, recouvrent leur santé. La patiente Annie Louise K. Lobe se croit toujours dans un rêve. Après sa consultation, le diagnostic s’est avéré grave. « J’ai ressenti la peur, mais aujourd’hui je loue l’Eternel qui est au contrôle. Je dis un merci sans limite au couple fondateur de la Fondation Gacha, Frédéric et Ly Dumas ; aux médecins venus d’Espagne et au personnel de l’hôpital de Bangoua », déclare-t-elle.

En foulant le sol de l’hôpital protestant de Bangoua, dès leur arrivée le 21 février dernier, les médecins espagnols ont commencé par des consultations, auprès des femmes préalablement enregistrées. C’est près de 400 malades venues des quatre coins du Cameroun. La nouvelle leur est parvenue par voie de médias classiques et sociaux ; mais aussi de bouche à oreille.

L'équipe Dexeus Mujer dirigée par le chef de mission, le Dr Pere Barri est composée de 12 personnes. Il s’est agi de sept chirurgiens spécialistes, d’une infirmière de bloc opératoire, d’un anatomopathologiste, de deux anesthésistes et de la coordinatrice du projet. Pour mener la mission, ils ont renforcé le plateau technique de l’hôpital de Bangoua. En plus matériel médical, des médicaments urgents pour le suivi des patients étaient parqués dans leurs valises.

Dans la démarche, la chargée de projets et de coopération de la Fondation Gacha, Soemy Ayoung rappelle qu’après des consultations « des dossiers et entretiens avec les patients, 80 opérations dont des cas très lourds, sont programmées et reparties de manière équitable entre les deux blocs opératoires sur la durée de leur séjour ». Elle ajoute que les types d'interventions ont concerné l’hystérectomie ; la myomectomie ; les cancers du col de l'utérus et du sein ; des kystes ; des fibromes ; l'endométriose, des fistules, et d'autres infections génitales. Les deux fondations ont reconnu que ces opérations n’ont été possibles que grâce à l'implication du directeur de l'hôpital protestant de Bangwa, Dr Tabue Léandre, « qui a fait un travail remarquable en amont dans l'enregistrement des fiches de patients ainsi que la coordination avec les entités hospitalières du district de Bangangté et le centre de santé communautaire de Banock Sigam », déclare Soemy.

Elle indique que dès les premières consultations, des cas ont été proposées pour des chirurgies dans l'après-midi du même jour soit le 21 février, les équipes se sont divisées afin de continuer les consultations et les opérations en même temps. A ce jour du 28 février, près de 60 opérations de chirurgies ont été réalisées. « L'ONG Fondation Jean-Félicien Gacha profite de cette tribune pour remercier les différents partenaires qui se sont mobilisés pour rendre ceci possible ».

En rappelant la genèse du projet, l’assistante administrative et comptable de la Fondation Gacha, Elodie Tchouakui K, a profité pour dire la reconnaissance du couple Ly et Frédéric Dumas, qui ont cru à l’initiative de la coordonnatrice du projet, Elisa. Non sans indiquer que la vision de Fjfg qui dure déjà 20 ans, repose sur des valeurs humaines, la formation et la transmission des savoirs. Cette action humanitaire de Ly Dumas, s’inspire sur la vision de son père, Jean Félicien Gacha qui martelait sans cesse qu’ « il faut aider les autres, écouter les autres, respecter les autres, quérir les autres et surtout aimer les autres ».