Demande d’ouverture d’une enquête en procédure d’urgence sur les accusations de corruption, de calomnies,de dénonciation professionnel et de trafic d’influence mettant en cause Madame la Proviseure du Lycée de Ndog Hem à Douala



Madame la Ministre,

En vous renouvelant mes compliments ainsi que mes encouragements, j’ai l’honneur d’éveiller votre précieuse attention sur les informations ambiantes nourries de graves accusations qui mettraient directement en cause madame la Proviseure du Lycée de Ndog Hem à Douala.

Au-delà des accusations de corruption impliquant le commerce des inscriptions des élèves, un climat délétère se serait installé entre les enseignants et la proviseure, avec des prolongements devant les tribunaux, et inévitablement une certaine pagaille mêlée de peur, d’intrigues, d’inquisitions et de haines au sein de l’établissement. C’est une véritable veillée d’arme là-bas.

Manifestement nous sommes là en présence d’un climat inacceptable qui viole tous les codes déontologiques et met l’éducation des enfants en péril, en plus de perturber et de pénaliser lourdement les parents impuissants.

En tout état de cause, il est urgent qu’une enquête soit diligentée sans délai dans les règles de l’art pour vérifier les faits, établir la vérité, dégager les responsabilités, décider des sanctions éventuelles et ramener la sérénité avant l’approche des examens de fin d’année. Sous toute réserve.

Dans l’attente, croyez, Madame la Ministre, à l’assurance de ma haute et fraternelle considération./.