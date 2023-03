CAMEROUN :: Buea : Une spectatrice de la course de l'espoir décède après avoir été blessée lors des explosions :: CAMEROON

Une femme identifiée comme Nji Linda mère de cinq enfants est décédée quelques jours après avoir été admise en soin pour les blessures subies lors de l'explosion d'un engin explosif improvisé le samedi 25 février 2023.

Il est confirmé que la femme décédée aux premières heures du 28 février a subi plusieurs blessures aux côtés de ses cinq enfants âgés de 2 à 10 ans dans le quartier de Bonduma Gate alors qu'elle se tenait sans méfiance pour regarder et encourager les athlètes participant à la 28e édition du Mount Cameroon Race of Hope. Une édition qui a été marquée par trois explosions et les menaces d'acteurs armés de perturber la course.

Il convient de noter que le malheureux incident a été condamné à la fois par les autorités de la République et les dirigeants de la société civile.

Un décès qui a déclenché une nouvelle vague de critiques et un appel à mettre fin à ce que beaucoup appellent une guerre insensée.

En attendant, plus d'une douzaine d'autres blessés sont toujours admis à l'hôpital où ils sont pris en charge.

La 28e édition de la Mount Cameroon Race of Hope est peut-être terminée, mais il est certain que les nouvelles à ce sujet continueront de faire les gros titres sur les différentes plateformes médiatiques