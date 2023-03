CAMEROUN :: CULTURE : REGINALOVE PRÉSENTE SON ACTUALITÉ À CAMER.BE :: CAMEROON

Au terme de son séjour au Cameroun, Reginalove artiste musicienne résidante en France a été reçue en entretien le 21 Février 2023 par Camer.be. Face au journaliste Kenmogne Marie Faustin, la femme de culture a présenté les grandes articulations qui ont meublé son passage dans le pays.

Quelle est l'actualité qui meuble votre carrière musicale en cette année 2023?



Pour cette année de grâce, je prépare des singles qui feront vraiment bouger la culture Camerounaise. Alors comme toujours, il s'agit d'un projet musical qui est axé autour des messages d'amour, d'espoir, de courage. Il s'agit véritablement d'un mélange de coupé décalé, de slow, de zouk, de bikutsi bref se sont des projets qui sont riches de plusieurs genres musicaux. Je profite de cette circonstance pour vous dire que ces projets seront à l'image de mon album que j'ai tout récemment mis sur le marché discographique.

Dans quel registre musical évolue Reginalove ?



Puisque nous sommes dans un contexte artistique marqué par la floraison de la musique urbaine, il faut savoir que l'artiste Reginalove que je suis évolue dans un registre actuel en y mettant tout les ingrédients des tendances musicales actuelles, ce qui fait de moi une artiste polyvalente. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné plus haut, le Zouk, le slow, le Coupé décalé sont mes registres de prédilection.

Bien plus, j'ai joué plusieurs sons en Bikutsi qui est véritablement le retour à la source, une identité culturelle comme bien d'autres que chaque fils et fille du Cameroun doivent préserver, valoriser, aimer et promouvoir. Il faut préciser dans mon tout dernier projet musical, j'ai travaillé en collaboration avec les Ivoiriens même comme c'était pas facile en très peu de temps j'ai pu m'adapter rapidement par la grâce de Dieu qui m'a donné le Don de la Musique que j'utilise pour faire danser mes fans partout dans le monde.

Quelle appréciation faites-vous de l'univers musical Camerounais ?



Au niveau de la culture Camerounaise, il faut dire que grâce à mes différentes réalisations musicales vous pouvez vous rendre compte que j'ai abattu un travail de fond afin de valoriser, représenter et honorer toutes les cultures des 10 régions du pays, tout en promouvant la diversité Culturelle. Tous les citoyens peuvent danser avec fierté et honneur ma musique car elle met en évidence la richesse culturelle du pays.

Que représente la Musique Pour vous, une passion, une fonction ou alors un simple loisir?



La musique pour moi est d'abord une passion avant d'être un loisir. Comme je vous martelais tantôt, je n'ai pas évolué dans un monde musical très jeune. J'ai un travail qui m'occupe constamment donc que lorsque j'ai le temps je profite pour écrire mes chansons et faire de la musique. Je profite parfois de ce temps libre pour donner des concerts, pour faire des répétitions à la maison question d'être au top de ma forme.

Avez-vous des projets musicaux en perspective pour cette année, et dans quel contexte s'inscrit votre visite au Cameroun ?



Après mon album de 10 titres que j'ai mis sur le marché et qui a eu un grand succès en France et au Cameroun, j'ai commis deux singles et présentement je multiplie les séances de travail en studio afin de mettre en application mon talent question de sortir deux autres singles. Je suis rentrée à la source afin de puiser l'inspiration de mes ancêtres et m'abreuver aux rythmes mythiques de chez-moi raison pour laquelle pour ces deux projets j'ai opté avec mon équipe pour le style Bikutsi. Outre la musique, la seconde raison qui m'amène au Cameroun entre dans un contexte de générosité.

Étant présidente de l'association pour un meilleur avenir des enfants défavorisés du Cameroun (AMAEDC) nous avons décidé cette année comme d'autres d'apporter un soutien matériel et moral aux enfants qui sont dans les villages reculés. Pour cette-fois, nous étions à l'école New-Malimba d'Édea afin de doter les écoliers des fournitures scolaires.

Dans un contexte où les jeunes s'intéressent de plus en plus à la Musique, quel conseil pouvez-vous donner à cette jeune génération ?



Le message que je peux transmettre aux jeunes passionnés par la musique c'est d'éviter d'aller plus vite que la Musique. Seul le talent ne suffit pas, je les invite à la patience, le courage, la confiance en soi, la persévérance, avoir des modèles et des parrains dans le domaine de la musique qui pourront a

Leur arrêter la main, toujours se dire je vais y arriver ne jamais se sous-estimé même si c'est difficile. Ma réussite dans la musique tire sa source autour des valeurs que je venais de présenter un peu plus haut. Au cours de ma carrière grâce à ces qualités j'ai eu accès aux personnes qui ont contribué à me faire évoluer dans ma carrière.