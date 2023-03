CAMEROUN :: En prison depuis 11ans, Marafa Hamidou Yaya aurait été évacué à l'hôpital de la CNPS :: CAMEROON

Selon nos informations, l'ancien ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, ancien ministre d'État de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Marafa Hamidou Yaya, rapportent certaines sources, serait très mal en point depuis plusieurs jours.

Selon nos sources, Marafa Hamidou Yaya, ancien baron du régime de Paul BIYA, aurait été évacué de toute urgence, ce mardi 28 février 2023, à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Selon ces confidences, Marafa Hamidou Yaya était accompagné d'un colonel médecin de la gendarmerie, ainsi que d'un nombre assez important de gendarmes. Marafa Hamidou Yaya a été condamné à 30 ans de prison pour, " complicité intellectuelle" dans l'affaire de détournement de fonds relatifs à l'achat d'un aéronef destiné au président de la République.

Détenu à la prison de haute sécurité du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie (Sed), Marafa Hamidou Yaya est en proie à plusieurs ennuis de santé, dont la vue. En outre, il a vu le ciel s'abattre sur lui : sa secrétaire avait été sauvagement assassinée à son domicile à Yaoundé.

La coupe sera pleine quelques années plus tard, avec la mort, à Paris, de Jeannette son épouse.

Seulement, même s'il est considéré par certains, notamment une partie de la diaspora camerounaise hostile au régime de Yaoundé comme un prisonnier politique, il n'en demeure pas moins que localement, Marafa Hamidou Yaya trouve trop peu de compassion.

Il est accusé d'être "victime du régime prédateur et dictatorial de Paul BIYA qu'il a aidé à deviner plus féroce et eternitaire".